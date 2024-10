Einmietbetrüger gefasst: Mindestens siebenmal die Zeche geprellt

1 „Josis Klause“ in Ebingen ist eines der Hotels, in denen der Einmietbetrüger logierte. Foto: Kistner

Die Polizei hat einen 27-jährigen Meßstetter, der in mindestens sieben Fällen Hotelrechnungen unbezahlt ließ, gefasst.









Link kopiert



Beamte des Polizeipostens Ebingen nahmen den mutmaßlichen Einmietbetrüger am Samstag auf dem Gelände einer Meßstetter Sporthalle fest; er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Ihm wird zur Last gelegt, sich seit Anfang Juli in mindestens sieben Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen im Raum Albstadt eingemietet zu haben, ohne beim Auszug die Rechnung zu bezahlen. Die Gesamtsumme, die er seinen Gastgebern dabei schuldig blieb, dürfte sich auf über 7000 Euro belaufen. Der 27-Jährige, hatte zumindest in einigen Unterkünften seinen korrekten Namen angegeben und behauptet, er sei wegen Schimmelbefalls aus seiner Meßstetter Mietwohnung ausquartiert worden; faktisch hat er jedoch derzeit keinen festen Wohnsitz. Den braucht er vorerst auch nicht: Er wurde am Sonntag in Hechingen dem Haftrichter vorgeführt, der den bereits erlassenen Haftbefehl in Vollzug setzte, und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.