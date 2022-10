So stehen Firmen im Zollernalbkreis zum Thema

3 Andreas Koch von der Spedition Koch in Ratshausen sagt: »Das ist insgesamt eine gute Sache, die da vorgeschlagen wurde, und wir werden sie auch umsetzen.« Foto: Visel

Der Bundestag hat als Teil des dritten Entlastungspakets beschlossen, dass Firmen die Folgen der Inflation für ihr Beschäftigten mit einer Einmalzahlung von 3000 Euro abmildern können. Was sagen Unternehmen aus dem Zollernalbkreis dazu?















Zollernalbkreis - Mitte September hatte Bundeskanzler Olaf Scholz die Idee in die Öffentlichkeit getragen. Die Unterstützung der Arbeitnehmer soll für die Betriebe steuerfrei sein. So hat es der Bundestag am 30. September beschlossen – und stellt die Prämie als Mittel zum Inflationsausgleich dar, das den Staat 1,2 Milliarden Euro kostet.