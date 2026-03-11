Einmaliges Projekt im Landkreis: In Malsburg-Marzell proben die Lebensretter von morgen den Ernstfall

Notfall erkennen, Notruf absetzen und Erste Hilfe leisten – das waren die zentralen Themen bei der ersten „First Responder Kids“-Schulung in Malsburg-Marzell.
Die Jüngsten in der Gemeinde mit Erste-Hilfe-Maßnahmen vertraut machen sowie Kompetenzen vermitteln, im Falle eines Notfalls das Richtige zu tun – darum geht es bei den „FIR Kids“. Denn, das stellen die vier First Responder Lisa Wagner, Verena Schwarz, Florian Leisinger und Christoph Kopper beim ersten Schulungsnachmittag klar: Im Notfall zählt jede Minute. Als First Responder sind sie bei einem Notfall oft zuerst am Einsatzort und überbrücken mit Erste-Hilfe-Maßnahmen die Zeit, bis der Rettungsdienst eintrifft.