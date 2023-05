Als das Ortenauer Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung am 1. Februar diesen Jahres im chinesischen Restaurant Mayflower in der Tramplerstraße zu Besuch war, fanden die Kontrolleure verdorbenes Lachs-Sushi in der Selbstbedienungstheke. Das geht aus einem Bericht des Amts hervor, der im Internet veröffentlicht ist.

Demnach wurden bei der Untersuchung des Fischs in einem Labor „sehr hohe Keimgehalte an typischen Verderbserregern und Hygieneindikatoren sowie eine deutliche geruchliche Abweichung von der allgemeinen Verkehrsauffassung festgestellt“, schreibt die Behörde, die zu dem Fazit kommt, dass das Lachs-Sushi verdorben und „daher für den Verzehr durch den Menschen ungeeignet“ war.

Auf Nachfrage unserer Redaktion beim chinesischen Lokal in der Tramplerstraße bestätigt die Inhaberin den Bericht des Amts. Es sei ein einmaliger Fehler gewesen, beteuert sie. Im Anschluss an die Kontrolle habe man im Restaurant „alles in Bewegung gesetzt“, damit sich Ähnliches in Zukunft nicht wiederhole. Unter anderem habe es in der Zwischenzeit einen Wechsel beim für diesen Bereich zuständigen Personal gegeben.

Kontrollen von Institut auf eigene Kosten

Außerdem lasse man seitdem alle drei Monate ein Offenburger Institut für Hygiene und Qualitätssicherung die verwendeten Lebensmittel in ihrem Betrieb kontrollieren – auf eigene Kosten, wie die „Mayflower“-Chefin berichtet. Bislang habe es keine Auffälligkeiten mehr gegeben.

Nachkontrolle stellt keine Verstöße im Lokal mehr fest

Die Aussagen der Lahrer Gaststätten-Inhaberin bestätigte das Landratsamt als zuständige untere Lebensmittelüberwachungsbehörde am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. Bei einer Nachkontrolle „Anfang März wurden keine Verstöße festgestellt“, teilte Pressesprecher Kai Hockenjos am Dienstag mit. Der Betrieb habe „in Bezug auf den festgestellten Sachverhalt Maßnahmen ergriffen und die Arbeitshygiene angepasst“, so Hockenjos weiter.