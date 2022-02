1 Abschied von einem besonders beständigen Kollegen (von links): Revierleiter Thorsten Weil, Siegfried Hauser, der 42 Jahre lang in der C-Schicht im Rottweiler Revier seinen Dienst tat, und Dienstgruppenführer Michael Roh. Foto: Otto

Ob es sowas schon einmal gab? Im Polizeipräsidium Konstanz vermutet man, Siegfried Hauser ist ein einmaliger Fall: Ganze 42 Jahre lang war er im Polizeirevier Rottweil tätig – und hat dabei nie die Schicht gewechselt. Jetzt geht er in den Ruhestand. Das Revier verliert damit ein echtes Urgestein.















Rottweil - So ganz recht ist es Siegfried Hauser nicht, dass man um seinen Abschied so ein Aufhebens macht. Aber die Kollegen sehen das anders: 42 Jahre in der C-Schicht des Rottweiler Reviers. Das ist etwas ganz Besonderes. Ausgerechnet am Rosenmontag 1980 war für den Gosheimer der erste Arbeitstag in Rottweil – und dieses Jahr am Rosenmontag, am 28. Februar, ist formal sein letzter Tag.