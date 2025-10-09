Einladung kommt aus Loßburg: „Muscle Car“-Fans erkunden den Schwarzwald

Freunde amerikanischer „Muscle Cars“ aus Nordrhein-Westfalen trafen sich im Schwarzwald. Auch hier gibt es nun einen Club.

Der Schwarzwald scheint sich immer mehr zum Mekka der Automobilfans zu entwickeln. Das schreibt die Loßburg Information in einer Pressemitteilung. Während im Raum Baiersbronn die Oldtimer unterwegs waren, trafen sich die Freunde amerikanischer V8 Aces, im Volksmund auch „Muscle Cars“ genannt, in Schömberg. Drei Tage lang erkundeten etwa 40 Mitglieder des nordrhein-westfälischen Fanclubs der V8 Aces den Schwarzwald – und sie waren begeistert, heißt es.

Die Idee dazu hatte Christian Hübner, der zusammen mit seiner Frau Lorin den Gasthof Solhof in Schömberg führt. Hübner ist seit gut einem Jahr selbst Eigentümer eines Camaro und erfüllte sich damit einen Kindheitstraum.

„Ich hatte im letzten Jahr mit großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Unter anderem bekam ich eine wirklich schlimme Diagnose, die sich nach vier Wochen Gott sei Dank als falsch herausstellte. Sie hat mein Leben völlig auf den Kopf gestellt, die Zeit des Wartens zog sich schier endlos hin. In diesen Wochen beschloss ich, mir meinen Kindheitstraum zu erfüllen“, erzählt der 61-Jährige.

Ausfahrt über Oberndorf

Und damit tauchte Hübner tief ein in die Welt der „American V8 Aces“. Über die Sozialen Medien entstand der Kontakt zum gleichnamigen Club in Nordrhein-Westfalen. Vereinsvorsitzender Jörg Gottschalk, im Club nur als „El Presidente“ bekannt, und zwei seiner Vorstandskollegen schmiedeten Pläne für eine Rundfahrt durch den nördlichen Schwarzwald.

Am letzten Septemberwochenende war es dann soweit. Hübner hatte eine Route geplant, mit der er die Schönheit seiner Heimat unter Beweis stellen konnte, heißt es. Bereits am Freitagabend waren alle gemeldeten Teilnehmer im „Solhof“ zum Abendessen eingetroffen, auch die „Sonne“ in Schömberg und weitere Gastronomiebetriebe im Raum Loßburg hatten Unterkünfte zur Verfügung gestellt.

Die Autos bei der Ausfahrt. Foto: Solhof

War am Freitag noch der Nebel ein Thema, so zeigte sich der Schwarzwald am Samstag schon von seiner schöneren Seite. Die Ausfahrt führte über Oberndorf nach Schramberg, wo die Teilnehmer das größte Oldtimermuseum in Europa besuchten. Der Gründer, Hans-Jochem Steim, war zufällig selbst anwesend und zeigte seine automobilen Schätze, die auf viel Begeisterung stießen. Auch am Mummelsee war ein Stopp geplant, bei der Weiterfahrt nach Sasbachwalden kam dann die Sonne heraus. So konnten die Cabrios unter den V8 Aces mit offenem Verdeck die Fahrt genießen.

Eigenen Club gegründet

Am Sonntagvormittag gab es dann noch ein Treffen mit dem „SSC Enzkreis – den South Side Cruisers“, lauter US-Car-Enthusiasten. Einige der Teilnehmer verlängerten spontan ihren Urlaub bei Christian Hübner, andere wollen im nächsten Jahr einen Urlaub im Schwarzwald einplanen, heißt es.

Hübner selbst hat inzwischen einen eigenen Club gegründet, die „American Badass V8 Last Generation“. Nach nur einer Woche hatte er bereits über 200 Mitglieder, überwiegend aus Süddeutschland und den Nachbarländern. Der Verein soll ins Vereinsregister eingetragen werden, eine eigene Website ist derzeit in Arbeit.

Ausfahrten für Kinder oder Menschen mit Behinderung

„Wir wollen auch ehrenamtlich arbeiten, zum Beispiel Ausfahrten für Kinder oder Menschen mit Behinderung organisieren“, blickt der Gastronom schon mal in die Zukunft.

Lorin Hübner bringt für das Hobby ihres Mannes viel Geduld auf, auch wenn ihr Traumauto „ein ganz anderes ist“, wie sie gesteht.