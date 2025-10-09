Einladung kommt aus Loßburg: „Muscle Car“-Fans erkunden den Schwarzwald

Freunde amerikanischer „Muscle Cars“ aus Nordrhein-Westfalen trafen sich im Schwarzwald. Auch hier gibt es nun einen Club.
Der Schwarzwald scheint sich immer mehr zum Mekka der Automobilfans zu entwickeln. Das schreibt die Loßburg Information in einer Pressemitteilung. Während im Raum Baiersbronn die Oldtimer unterwegs waren, trafen sich die Freunde amerikanischer V8 Aces, im Volksmund auch „Muscle Cars“ genannt, in Schömberg. Drei Tage lang erkundeten etwa 40 Mitglieder des nordrhein-westfälischen Fanclubs der V8 Aces den Schwarzwald – und sie waren begeistert, heißt es.