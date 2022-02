1 Warten auf eine Impfung in Esslingen: Ob der Andrang so hoch wie hier ist, hängt etwa auch vom Alter und Sprachkenntnissen ab. Foto: SDMG/Boehmler

Alter, Geld und politische Präferenzen: Viele Faktoren beeinflussen den Impfstatus – und erklären, warum Menschen mit Migrationshintergrund häufiger ungeimpft sind.















Stuttgart - Je älter ein Mensch ist, desto wahrscheinlicher ist er gegen das Coronavirus geimpft. In Deutschland sind laut der vom Robert-Koch-Institut (RKI) geführten Impfstatistik knapp 15 Prozent der Fünf- bis Elfjährigen zweimal geimpft – und mehr als 88 Prozent der Über-60-Jährigen. Dass die Quote wohl höher liegt, hat im Sommer die Covimo-Studie des RKI nahegelegt. In der Befragung gaben deutlich mehr Erwachsene als bis dato bekannt an, geimpft zu sein.