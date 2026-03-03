Einkommen verschleiert: Ehepaar betrügt das Lahrer Jobcenter um 70.000 Euro

Obwohl beide ein eigenes Gewerbe in Schwarzarbeit betrieben hatten, bezogen ein Mann und eine Frau aus der Ortenau jahrelang hohe Beiträge aus dem Jobcenter.
Mehr als 70 000 Euro an Grundsicherungsleistung hatt ein Ehepaar aus der Ortenau als sogenannte Bedarfsgemeinschaft von April 2020 bis Oktober 2023 vom Jobcenter Lahr bezogen. Ermittler der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach haben jedoch festgestellt, dass die Frau und der Mann beide während des gesamten Leistungszeitraums ein erfolgreiches Gewerbe betrieben und damit gemeinsam Einkünfte von mehr als 270.000 Euro erzielt hatten.