Einkommen: Amazon erhöht Einstiegslöhne in der Logistik

Ein Amazon-Logistikzentrum in Dummerstorf, Mecklenburg-Vorpommern. Der US-Konzern kündigt eine Lohnerhöhung für seine Logistik-Mitarbeiter in Deutschland an. Foto: Bernd Wüstneck/dpa Amazon steht wegen seiner Ablehnung von Tarifverträgen in der Kritik der Gewerkschaft Verdi. Der US-Konzern erhöht seine Einstiegslöhne in der Logistik dennoch regelmäßig.







München - Der US-Konzern Amazon will die Einstiegslöhne für seine Logistik-Mitarbeiter in Deutschland im September um gut vier Prozent erhöhen. Das künftige Brutto-Einstiegsgehalt für Ungelernte soll bei 15,65 Euro "und mehr" liegen, wie die deutsche Amazon-Tochter in München mitteilte. Derzeitiges Amazon-Einstiegsgehalt in der Logistik sind mindestens 15 Euro, im September nächsten Jahres sollen es dann über 16 Euro werden. Die Regelung gilt für die gut 90 Standorte, in denen Amazon Pakete verschickt, sortiert oder an die Endempfänger ausliefert.