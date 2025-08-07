Einkaufszentrum in VS: Im Schwarzwald-Baar-Center bewegt sich wieder was

Das Management setzt auf Umbauten, neue Mieter und frische Konzepte. Wir haben nachgefragt, was sich bei Takko tut und wie es bei Hasu und Kik läuft.
Plötzlich eine ausgeräumte Filiale im Schwarzwald-Baar-Center – ist da womöglich Leerstand zu befürchten? Centermanagerin Louisa Maier kann Entwarnung geben.Bei dem betreffenden Geschäft handelt es sich nämlich um die Filiale der Modekette Takko. Und diese werde – wie bereits zuvor schon einmal angekündigt – „ umfassend modernisiert“ – und dafür wurde es ganz offensichtlich zunächst einmal ziemlich leergeräumt. Seit dem letzten Verkaufstag am 26. Juli wird hier kräftig umgebaut.