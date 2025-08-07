Einkaufszentrum in VS: Im Schwarzwald-Baar-Center bewegt sich wieder was

Das Management setzt auf Umbauten, neue Mieter und frische Konzepte. Wir haben nachgefragt, was sich bei Takko tut und wie es bei Hasu und Kik läuft.

Plötzlich eine ausgeräumte Filiale im Schwarzwald-Baar-Center – ist da womöglich Leerstand zu befürchten? Centermanagerin Louisa Maier kann Entwarnung geben.Bei dem betreffenden Geschäft handelt es sich nämlich um die Filiale der Modekette Takko. Und diese werde – wie bereits zuvor schon einmal angekündigt – „ umfassend modernisiert“ – und dafür wurde es ganz offensichtlich zunächst einmal ziemlich leergeräumt. Seit dem letzten Verkaufstag am 26. Juli wird hier kräftig umgebaut.

Im Zuge der Modernisierung „erhält der Store ein neues Ladenbaukonzept“, erläutert die Centermanagerin und ergänzt: „ Die offizielle Eröffnungsfeier findet am 14. August statt.“

Mit über 1900 Filialen in 17 Ländern und weltweit fast 18 000 Mitarbeitern zählt Takko Fashion eigenen Angaben zufolge zu den größten Mode-Discountern Europas.

Freude über neue Mieter

Eine erste positive Bilanz zieht Louisa Maier derweil schon einmal sowohl für die Kik-Pop-Up-Filiale als auch für das vietnamesische Restaurant Hasu, die beide im Center im Mai dieses Jahres eröffnet wurde.

Das vietnamesische Restaurant Hasu wird laut Centermanagement gut angenommen. Foto: Daniela Schneider

Bei würden „gut angenommen“. Die Center-Managerin sagt: „Wir freuen uns sehr über diese beiden neuen Mieter, die das Angebot im Center bereichern und zur Vielfalt unseres Standortes beitragen.“

Sanierung im Zeitplan

Und wie schreitet die derzeit laufende Dachsanierung voran? Liegen die Arbeiten im Zeitplan? Und bis wann sollen sie abgeschlossen sein?

Auf diese Fragen fallen die Antworten der Centermanagerin zufrieden beziehungsweise optimistisch aus: „Die Dachsanierung verläuft aktuell planmäßig, und wir rechnen derzeit im Oktober mit dem Abschluss“, sagt sie nämlich.

In der Takko-Filiale wurde erst Platz gemacht, um dann umfassend modernisieren zu können. Foto: Daniela Schneider

Da einzelne Schritte jedoch wetterabhängig seien, behalte man die Entwicklung „genau im Blick, um gegebenenfalls flexibel reagieren zu können.“