Mit viel Engagement und Herz hat Beate Hirt ihren „Kleiderladen exklusiv“ am Hirsoner Platz in der Talstadt trotz Corona, Baustellenbetrieb und verändertem Kundenverhalten geführt. Aus Altersgründen wird sie das Geschäft Ende Dezember aufgeben.

Im April 2020 hatte Beate Hirt ihren „Kleiderladen exklusiv“ für Damenmode am Hirsoner Platz eröffnet. Zum 31. Dezember wird sie das Geschäft schließen.

„Ich habe das Geschäft mit der Mode immer gerne gemacht und es war auch schön“, sagt sie beim Gespräch mit unserer Redaktion in ihrem schönen Laden mit Damenmode und dazu passenden Accessoires.

Aber von Anfang an und dann auch weiterhin hatte sie Gegenwind: Nur eine Woche nach der Eröffnung begann wegen der Corona-Pandemie die Maskenpflicht. „Das war kein guter Start“.

Später kamen weitere Einschränkungen wegen der Pandemie dazu, 2021 musste sie sogar ein halbes Jahr ganz schließen. Zum Glück habe sie eine verständnisvolle Vermieterin gehabt, die ihr in dieser Phase bei der Miete entgegengekommen sei.

“Normalbetrieb“ erst, nachdem die Baustelle weg war

Dazu kam, dass schon während der Corona-Zeit der Hirsoner Platz vor ihrem Laden bis zur seiner Fertigstellung im Anfang Oktober 2021 eine Baustelle war. „Einen Normalbetrieb hatte ich eigentlich erst, als die Baustelle weg war“. Dieser ließ sich auch ganz gut an, bis der nächste Schlag im April 2022 kam, als der Ukraine-Krieg begann. „Die Kunden waren verunsichert“.

Durch Politik verunsichert

Zur Verunsicherung der Menschen habe habe auch die Politik beigetragen, meint sie: Überlegungen wie „Muss ich auf ein ökologischeres Auto umsteigen oder muss ich die Heizung richten“ hätten den Konsum gebremst. Und dass die Kurzarbeit in der Region um sich greife, wäre ein weiterer Faktor: Viele hätte weniger Lohn und Sorge um ihrem Arbeitsplatz.

Käufer wandern zu Anbietern im Internet ab

Zu allem kam noch das veränderte Käuferverhalten hinzu: „Seit Corona kaufen viele Kunden Mode im Internet“. Sie habe zwar noch viele Stammkunden vom Sulgen, aus der Talstadt und aus dem Kinzigtal, aber die würden langsam weniger. Wie gut ihr Verhältnis zu diesen ist, konnte man beim Termin mit unserer Redaktion verfolgen. Eine Stammkundin hatte zwei Hosen gekauft, eine passte nicht so richtig, so konnte sie diese umtauschen und die neue nach einem kurzen persönlichen Gespräch wie unter guten Bekannten mit nach Hause nehmen, um sie dort in aller Ruhe anzuprobieren.

Aus Altersgründen

„Durch das Internet ist zudem die Gewinnung von Neukunden schwieriger“, stellt Hirt weiter fest. So sei für sie jetzt insgesamt und auch aus Altersgründen Zeit geworden, aufzuhören und ihren Modeladen endgültig zu schließen.

Zur Geschäftslage an dem inzwischen schön gestalteten Hirsoner Platz meint sie in der Rückschau, dass sie sich eigentlich mehr davon versprochen habe.

Einst in Sulgen begonnen, dann ins Tal umgezogen

Von Beruf ist Beate Hirt technische Zeichnerin. Nach der Geburt des dritten Kindes unterbrach sie die Berufstätigkeit und kümmerte sich um die Familie, später hat sie die Pflege ihrer Verwandten übernommen. Im Jahr 2014 konnte sie wieder ins Erwerbsleben einsteigen und eröffnete in der Sulgauer Straße 40 (vorher Bastel-Maier) ihren ersten Kleiderladen. 2017 zog sie damit in die Sulgauer Straße 2 um. „Diese Lage an der Kreuzung beim ’Hasen’ war noch besser“. Doch weil die Immobilie verkauft wurde und der neue Eigentümer Eigenbedarf anmeldete, zog sie 2020 an den Hirsoner Platz in der Talstadt.

Dass sie nach der Schließung ihres Modeladens mehr Zeit hat, darauf freut sie sich. „Ich brauch jetzt eine Pause und werde sehen, was sich ergibt“. Wohnen bleiben wird sie aber weiter in Dunningen.