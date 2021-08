10 Einkaufsbumnmel am Marktplatz. Foto: Schwark

Einkaufsnacht: Auch ohne Musikprogramm gute Resonanz / Unterhaltung teilweise in Geschäften

Als durchaus gelungen bezeichneten viele Einzelhändler in Freudenstadt die lange Einkaufsnacht am Freitag, die wegen Corona in abgespeckter Form stattfand. Gegenüber 2019 hielt sich der Besucheransturm allerdings in Grenzen.

Freudenstadt. Das Wetter spielte einigermaßen mit. Es war trocken aber kühl. Warme Kleidung war daher von Vorteil. Gerne hätte der Verein Freudenstadt-Marketing als Organisator der Einkaufsnacht ein Musikprogramm in der Stadt angeboten. "Doch die durch Corona geforderten Einlasskontrollen hätten unsere personellen Kapazitäten zu sehr strapaziert", informierte Deniz Özkul, Geschäftsführerin des Vereins. Ansonsten freute sie sich über ein überwiegend gutes Besucheraufkommen Diese Meinung teilten auch zahlreiche Betreiber der Läden.

"Schön, dass sich wieder etwas bewegt" brachte es Bianca Mei vom Geschäft "Vom Fass" auf den Punkt. Neben Essig- und Ölsorten, konnten die Besucher an zwei Tischen einen Sommerwein genießen.

Mit einer Modenschau im Schaufenster hatte sich die Brautmoden-Boutique in der Loßburger Straße einen besonderen Gag einfallen lassen. Zahlreiche Menschen genossen dazu im Freien einen Prosecco oder kühles Bier. Inhaberin Karin Finkbeiner registrierte eine gute Resonanz. Fünf Models stellten die neueste Brautmode und festliche Kleidung vor. Bedingt durch Corona, sei die Nachfrage im vergangenen Jahr eher mäßig gewesen. Auch in diesem Jahr sei noch eine leichte Zurückhaltung zu spüren, so Finkbeiner. Doch für 2022 gebe es im Hochzeitsbereich schon eine große Nachfrage.

Reger Betrieb herrschte im Kaufhaus Peters. Geschäftsführer Bernd Peters freute sich, wieder eine Basis für die Kunden schaffen zu können. Viele griffen bei teils deutlich reduzierten Preisen gerne zu. Mit Tuncay Erol hatte das Haus einen Schnellzeichner eingeladen. Seit 14 Jahren begeistert der Karikaturist hauptberuflich die Menschen auf Messen, Feiern oder anderen Veranstaltungen.

Auch die gegrillte Wurstdarf nicht fehlen

Die gegrillte Wurst konnte man beispielsweise an der Ecke des Café Bacher genießen. Eher eine Enttäuschung wurde der Abend aber bei den niedrigen Temperaturen für die Außengastronomie oder die Eiscafés. Die Kunden konzentrierten sich auf die Herbstmode. "Vom guten Besuch war Geschäftsführerin Gudrun Krüper von der Buchhandlung Thalia überrascht. Im Schwarzwald-Center kamen bis zum Ende der Einkaufsnacht um 22 Uhr stetig Kunden und bummelten durch die Geschäfte. Auch dort hatten sich einige Geschäftsinhaber Sonderaktionen und kleine Programmpunkte einfallen lassen.

Viele Ladenbetreiber hoffen jetzt auf einen schönen Herbst und dass Corona den Einzelhandel nicht noch weiter ausbremst. Und für 2022, so Deniz Özkul, wünsche man sich wieder eine lange Einkaufsnacht mit attraktivem Außenprogramm, Musik und sommerlichen Temperaturen.