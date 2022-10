16 Julia Blank, Erin Raible, Hermen Kaur und Helen Link (hinten) von der MGG-Umwelt AG zeigen die Taschenaschenbecher. Gut 50 gingen weg – gut, damit das Kippengift nicht das Wasser verschmutzt Foto: Lück

Sie ist so stark wie nie – trotz Regen! Die lange Nacht der Lichter zeigt: Horb hat was. Selbst, wenn die Stadtsilhouette mal nicht leuchtet.















Horb - Walter F. Diet von "Maybug" intoniert im Gleis Süd gegen 20.30 Uhr den Stones-Klassiker: "You can’t always get what you want!" Draußen regnet es.

Trotzdem: Händler, Künstler, Bands, Gastronomen und Dienstleister in der Kernstadt haben bei der Langen Nacht der Lichter alles bekommen, was sie wollen! Familien mit Kindern. Fans. Genießer. Kunstpublikum. Kunden.

Taschenaschenbecher gegen Kippen-Gift

19.05 Uhr. Marktplatz. Muriel Shah räumt im Rathaus für ihre Kunst-Kunden ihre legendären Moods-Collagen raus. Künstlerkollegin Regine Martin zeigt Julia Freier, wie man tolle Lichtobjekte aufs Papier zaubert. Unten vor der Stadtbibliothek halten Julia, Helen, Erin und Hermen stolz die Taschenaschenbecher in die Kamera. So wollen die Mädels von der Umwelt-AG des MGG das Trinkwasser vor dem Kippengift schützen.

Bummeln, plaudern, shoppen

19.35 Uhr. Überall wird gebummelt. Egal, ob Duftkerzen oder Deko bei Robbie Müller oder in anderen Geschäften. Die Neckarstraße vor dem in rot und grün beleuchteten Fruchtkasten – die Geschäfte sind voll von Kunden. Einfach mit dem Gläschen Sekt in der Hand plaudern. Draußen oder drinnen, bevor es in die Umkleide geht. An der Kasse von Mode & Style bilden sich lange Schlangen, während Heike Walter im "BlickArt" gegenüber mit ihren Kunden über Kunst diskutiert.

Party-Hotspot Hirschgasse

20.15 Uhr. Die Hirschgasse ist knallvoll. Nicht nur mit jeder Menge Austauschschüler aus Frankreich, die sich gerade vor dem Steinhaus treffen. Wirtin Angie hat direkt vor der Bühne von "Salman Soul" einen Pavillon aufgebaut. Die Hirschgasse – wieder Party-Hotspot. Egal, ob regenscheu oder nicht – alle lassen sich von Salman Soul-Sänger Yahya mitreißen. Und die drei Kinder mit ihrem Lichterketten-Regenschirm, die sich durch die Feiernden schieben, knipsen das Lächeln auf den Gesichtern an.

21.25 Uhr. "Tripple S" aus Bittelbronn machen auf der Inselspitze die Fackeln aus. 25 Minuten lang hatten gut 40 Fans mit Regenschirm gewartet. Doch offenbar ist die Feuershow zum Zehnjjährigen ins Wasser gefallen.

Salut! Horb tanzt Salsa

21.45 Uhr. Moni Schönfeld von Mode & Style hat ein breites Lächeln auf dem Gesicht: "Diese Lange Nacht der Lichter war sehr erfolgreich. Ab 19.30 Uhr hat es sich richtig gefüllt!" Im Klostersaal tanzen die Horber den Salsa, oben malt Kathrin Kinsler vom Kunstverein Oberer Neckar ein "Salut" für den Reporter in Leuchtschrift: "Ganz klasse. Wir hatten jede Menge Kinder hier." Kollegin Muriel Shah im Rathaus: "Es war ziemlich erfreulich für uns. Das Kunstpublikum war gezielt unterwegs."

Und was sagen die Mädels der Umwelt-AG? Lehrerin Laura Treise: "Wir konnten einen großen Aha-Effekt auslösen!" Wieviel Taschenaschenbecher gingen weg? Rätselraten. 50? Erin: "Ich habe allein schon zehn gegen Spende abgegeben."

Die Lange Nacht der Lichter 2022. City-Manager Thomas Kreidler: "Es waren auffällig viele junge Leute unterwegs. Das spricht für das Angebot draußen. Der Regen hat keinen abgeschreckt – und davon haben sicherlich alle mit Ladenlokalen profitiert. Egal ob Kunst, Handel oder Dienstleister!"