Einkaufsmarkt für Hechingen: Edeka soll in halbem Jahr fertig sein

Investor Franz Xaver Bumiller kündigt beim Richtfest an, dass der neue Supermarkt an der Haigerlocher Straße eine „Gourmetmeile für Hechingen“ werden soll.

Es ist ein Riesengebäude, und der künftige Edeka an der Haigerlocher Straße dürfte damit ein weiteres Einkaufs-Schwergewicht in der Hechinger Unterstadt werden. Am Donnerstagmittag wurde das Richtfest gefeiert. Über 50 Gäste waren da, darunter auch Bürgermeister Philipp Hahn, seine Beigeordnete Dorothee Müllges sowie Michael Werner vom Bauamt – durchaus ein Zeichen, welche Bedeutung die Stadt diesem Projekt zumisst.

Vorgeschichte der Genehmigung war nervenaufreibend

Dass die sich über eine lange Zeit hinstreckende Vorgeschichte steinig und nervenaufreibend war, ließ Xaver Bumiller in seiner Rede beiläufig anklingen, indem er sich bei seiner Frau Sabine und den Kindern dafür bedankte, dass sie ihn in dieser Zeit „ertragen und unterstützt“ hätten.

Genehmigungsphase hat sich länger hingezogen

In Teilen des Hechinger Gemeinderats und auch bei übergeordneten Institutionen hatte es Bedenken gegeben, ob die Belebung der Innenstadt nicht durch dieses Schwergewicht in der Unterstadt konterkariert wird. Am Ende aber ging das Vorhaben doch durch.

Ein Edeka gehöre eben zu den Einrichtungen, die sich jede Stadt und jeder Bürgermeister wünschen, hob Bürgermeister Philipp Hahn in seinem Grußwort eines der Argumente hervor, die für dieses Projekt gesprochen haben. Er dankte Edeka für den langen Atem, mit dem das Vorhaben begleitet wurde. Dass hier eine „Gourmetmeile für die Stadt“ entstehen soll, wie Franz-Xaver Bumiller erklärt hatte, hörte auch das Stadtoberhaupt gern.

Marc und Silke Beha werden den Edeka in Hechingen leiten

Leiten werden den Markt Marc und Silke Beha, für die es der zweite Edeka-Markt ist, den sie betreuen. Sie würden zur Eröffnung und danach natürlich bis alles laufe die meiste Zeit in Hechingen sein, erklärten sie beim Richtfest. Auch sie rechnen fest damit, dass die Eröffnung noch im ersten Quartal des nächsten Jahres gefeiert werden kann.

Pächterpaar Beha freut sich auf neue Aufgabe

Nach den Reden folgte dann der traditionelle Richtspruch, den Zimmermann Alexander Engler vornahm. Er betonte, dass es für einen Bau vor allem zwei Akteure brauche: „Der eine, der den Balken stellt, und der andere, der hat das Geld“.