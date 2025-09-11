Einkaufsmarkt für Hechingen: Edeka soll in halbem Jahr fertig sein

Investor Franz Xaver Bumiller kündigt beim Richtfest an, dass der neue Supermarkt an der Haigerlocher Straße eine „Gourmetmeile für Hechingen“ werden soll.
Es ist ein Riesengebäude, und der künftige Edeka an der Haigerlocher Straße dürfte damit ein weiteres Einkaufs-Schwergewicht in der Hechinger Unterstadt werden. Am Donnerstagmittag wurde das Richtfest gefeiert. Über 50 Gäste waren da, darunter auch Bürgermeister Philipp Hahn, seine Beigeordnete Dorothee Müllges sowie Michael Werner vom Bauamt – durchaus ein Zeichen, welche Bedeutung die Stadt diesem Projekt zumisst.