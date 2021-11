1 Die Ausgabe von farbigen Armbändern als 2G-Nachweis zum Einkaufen in den Geschäften in Villingen-Schwenningen plant der Gewerbeverband Oberzentrum. Foto: © Kaspars Grinvalds – stock.adobe.com/pixabay

Eine Mitmachaktion für einfacheres Einkaufen mit farbigen Armbändern planen der Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) und die Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH (WTVS).















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Villingen-Schwenningen - Aufgrund der hohen Inzidenzen und der Hotspot-Situation gilt im Landkreis unter anderem für den Einzelhandel abseits des täglichen Bedarfs die 2G-Regel. Nur vollständig Geimpfte oder Genesene dürfen mit einem Nachweis die Geschäfte besuchen.

Der GVO und die WTVS hätten sich Gedanken gemacht, wie der Kontrollaufwand geringgehalten werden könne, teilt der GVO mit. Wie in anderen Städten sei an ein einfaches, aber wirksames System gedacht: den "VS-Einkaufsbändel". Dieses kostenlose und farbige Armband, das sich jeder Kunde nach Vorlage eines Impf- oder Genesungsnachweises holen kann, signalisiert, dass die Person in einem der Geschäfte tagesaktuell einen 2G-Nachweis erbracht hat. So muss der Kunde im nächsten Laden nicht erneut seinen Nachweis vorzeigen, sondern lediglich sein Armband.

Dieses Band soll weitgehend fälschungssicher durch den Aufdruck des GVO-Logos sein und regelmäßig farblich wechseln.