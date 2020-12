Einkaufs-Chaos im Lockdown? Was Kunden vor den Feiertagen beachten sollten

Einkaufen ist kein Familienausflug

Auch die Rewe Group, zu der unter anderem Penny gehört, bittet die Menschen, "die Weihnachtseinkäufe in diesem Jahr früher als sonst zu beginnen", sagt ein Sprecher. Eine genaue Planung soll dabei helfen, den Kundenandrag zu entzerren und Warteschlangen an den Kassen oder gar vor dem Supermarkt zu vermeiden. "Es empfiehlt sich daher, die Einkäufe zu planen und vorzuziehen - also nicht erst am 23. oder 24. Dezember - und die Randzeiten der Öffnungszeiten zu nutzen." Diese sind laut Real unter der Woche und eher morgens statt am Wochenende.

Außerdem sollte nicht die ganze Familie einkaufen gehen, sondern pro Haushalt eine Person. "Damit andere auch die Chance des Zutritts enthalten", erklärt ein Sprecher der Rewe Group.

Damit sich vor den Fleisch-, Fisch- und Backwerk-Theken keine Schlangen bilden, bittet Real seine Kunden, für die Weihnachtsfeiertage und für zwischen den Jahren möglichst bereits im Voraus die gewünschten Waren vorzubestellen.

Keine Engpässe zu erwarten

Angst, eine bestimmte Ware nicht mehr zu bekommen, muss laut den Unternehmen niemand haben. Denn anders als im Frühjahr rechnen die Supermärkte aktuell mit keinem Engpass - Klopapier, Desinfektionsmittel und Nudeln sollten demnach auch zwischen Weihnachten und Neujahr verfügbar sein. "Da die Versorgung gewährleistet ist, sind Hamsterkäufe unnötig. Denken Sie auch an andere und nehmen Sie Rücksicht!", informiert Edeka. "Wir beobachten zwar, dass es in einigen Sortimentsbereichen zu einer erhöhten Nachfrage kommt, dennoch können wir die tägliche Belieferung der Märkte mit ausreichend Ware gewährleisten."

Man habe nach den Erfahrungen des ersten Lockdowns reagiert und alle Prozesse so überarbeitet, dass keine Engpässe entstehen, so Real-Geschäftsführer Mans.

"Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Monate beobachten wir Nachfrageschwankungen sehr genau, um etwaige Lieferengpässe vermeiden zu können", informiert Aldi Süd auf seiner Website. "Grundsätzlich sind wir auf eine steigende Nachfrage vorbereitet."

Die Rewe-Group hat laut eigenen Angaben den Bestand vor Weihnachten deutlich erhöht, um die Warenversorgung in allen Bereichen zu sichern.

Alle Unternehmen bestätigen außerdem, dass für die Kunden in den Filialen weiterhin Desinfektionsmittel und Hygienestationen bereitstehen. Aldi Süd hat als zusätzliche Hygiene-Maßnahme die Pfandautomaten in den Filialen umprogrammiert: Kunden müssen nicht mehr den Knopf für den Erhalt des Pfandbons drücken. Dieser wird nach wenigen Sekunden automatisch gedruckt.

Begrenzung der Kundenzahl

Der bundesweite Lockdown betrifft die Supermärkte in der Region noch in anderen Bereichen: Die Ausgangsbeschränkung gilt schließlich ab 20 Uhr, und es darf sich nur ein Kunde pro zehn Quadratmeter bis 800 Quadratmeter aufhalten. Ab einer Verkaufsfläche von 801 Quadratmeter ist ein Kunde pro 20 Quadratmeter zugelassen.

Lidl setze diese Regelung unter anderem durch eine Reduzierung der Einkaufswagen "im Verhältnis zu der jeweiligen Verkaufsfläche" um, berichtet eine Sprecherin des Unternehmens.

Auch die Rewe-Group will - wenn nötig - den Zugang zu den Filialen beschränken. "Dies kann sowohl durch Einlasskontrollen als auch durch die Beschränkung der Anzahl der Einkaufswagen beziehungsweise -körbe geschehen", informiert ein Sprecher der Unternehmensgruppe.

Bei Real hat sich laut Mitteilung die Regelung, dass die Filialen nur mit Einkaufswagen betreten werden dürfen, bewährt. "In Einzelfällen setzen wir auch zusätzliches Personal am Eingang ein, die die Einhaltung der Regeln überwachen", berichtet ein Sprecher des Unternehmens.

Aldi Süd hingegen hat laut eigenen Angaben zwei Drittel der rund 1940 Filialen mit einem digitalen System zur Zutrittskontrolle ausgestattet. Einzelne Filialen könnten ebenfalls Sicherheitspersonal als Unterstützung einsetzen.

Warteschlangen vor den Filialen?

Die Beschränkung der Kundenzahl kann zu Stoßzeiten zu Warteschlangen vor den Filialen führen. Dabei gelten auch die Abstands-Regelung sowie die Maskenpflicht. "Aufgrund der großzügig bemessenen Dimensionen unserer Märkte, aber auch der Parkplätze, rechnen wir nicht mit Schlangen vor unseren Märkten", teilt ein Sprecher von Real mit.

Laut Vergleichsdaten kauften dieses Jahr weniger Kunden als 2019 bei Real ein. Die Menschen würden dann aber direkt ihren Wocheneinkauf tätigen. "Dieses Kundenverhalten trägt zu einer deutlichen Entzerrung der Lage bei und sorgt zudem dafür, dass es auch im frequenzstarken Weihnachtsgeschäft noch einen Puffer auf dem Weg zur Höchstgrenze der Kundenanzahl im Laden gibt", beruhigt der Sprecher. Mans, Geschäftsführer von Real, fügt hinzu: "Wenn sich alle an die geltenden Hygieneregeln halten, können wir gemeinsam dazu beitragen, die Ausbreitung der Pandemie effektiv zu verringern."