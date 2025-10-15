Einkaufen und Gesellschaft genießen: Besucher strömen zum Herbstbummel in Altenheim

Ein voller Erfolg für die Veranstalter, aber auch ein interessanter und unterhaltsamer Zeitvertreib für die zahlreichen Besucher war der verkaufsoffene Samstag in Altenheim.

Acht Geschäfte und Einzelhändler aus der Vorderen Kirchstraße hatten bei strahlendem Sonnenschein am verkaufsoffenen Samstag bis 18 Uhr geöffnet und präsentierten nicht nur ihre Waren und Erzeugnisse, sondern auch ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken. Die Jugendabteilungen der Altenheimer Vereine sorgen mit gelungenen Vorführungen für willkommene Abwechslung und bekamen viel Beifall.

Nicht nur aus Neuried, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden waren viele Besucher bei sonnigem Spätsommerwetter nach Altenheim gekommen. Seit 2009 landen die Geschäfte in der Vorderen Kirchstraße an einem Samstag im Oktober zum Herbstbummel ein und wollen dabei nicht nur ihre Waren präsentieren, sie laden auch zum Verweilen und gemütlichen Beisammensein ein. Dafür war der vordere Teil der Kirchstraße an diesem Tag für den Verkehr gesperrt, so dass die Besucher ungestört flanieren und die Vorführungen der Jugendabteilungen der Altenheimer Vereine problemlos an verschiedenen Orten – auch mitten auf der Straße – stattfinden konnten.

Erstmals mit dabei war der Steinmetzbetrieb Beinert

Die Zahl der teilnehmenden Geschäfte war im Vergleich zum Vorjahr von sieben auf acht gestiegen. Erstmals war auch der Steinmetzbetrieb Beinert in der Kirchstraße 1 mit dabei. Steinmetzin Claudia Beinert hat hier jetzt ihre Büro- und Ausstellungsräume, während sich ihr Gewerbebetrieb nach wie vor im Gewerbegebiet in der Kehler Straße befindet. Sie präsentierte zusammen mit ihrem Mann Karsten Beinert und ihrem Mitarbeiter, dem Steinmetz Frank Rothbächer, Skulpturen, Arbeiten aus Stein für Haus und Garten sowie Grabmale und bot auch Speisen und Getränke an. Am Ende des Tages zeigte sie sich sehr zufrieden.

Diesem Resümee schlossen sich nach Angaben von Raffaela Adam, die zum Organisationsteam dies Herbstbummels zählt, auch die anderen Anbieter an. „Bei dem schönen, warmen Wetter sind nicht nur Stammgäste, sondern auch viele Besucher von außerhalb von Neuried gekommen“, berichtete sie.

Das abwechslungsreiche Angebot von Schönem und Nützlichem fand großes Interesse: Die Firma Bär Landtechnik zeigte beispielsweise nicht nur Forst- und Kleingeräte, in der Deko-Schmiede waren auch dekorative Kunstwerke ausgestellt und es wurden Rundfahrten mit einem Schlepper angeboten. Darüber hinaus gab es auf dem Firmengelände auch Kaffee und Kuchen, die von ukrainischen Frauen zusammen mit dem DHB-Netzwerk Altenheim präsentiert wurden und einen kleinen Flohmarkt vom Bestattungshaus im Ried von Siegfried Laug.

Die Tanzgruppe der Trachtenkapelle begeisterte. Foto: Nußbaum-Jacob

Gegenüber präsentierte das Schuhfachgeschäft Fink die neue Herbst- und Winterkollektion und hatte auch Tische mit Sonderangeboten auf der Straße aufgestellt. „Kiddyklick“, wo es Babysachen, Spielwaren und Bücher gibt, ließ die Herzen der jungen Besucher höherschlagen. Für sie wurden auch ein Kinderschminken, eine Bastelaktion und eine Pokémon-Tauschzeit angeboten.

Auf dem ehemaligen „Lager“-Gelände gab es drei verschiedene Angebote: Regionale erzeugte Lebensmittel sowie Speisen und Getränke beim Bauernladen Adam, Kaffee, Torten und Kuchen im Blumen Café im Ried, Kleidung, Deko- und Haushaltsartikel im skandinavischen Lebensstil bei der „Augenweide“ von Petra Wochnig.

Bis in die Abendstunden, als die Geschäfte längst wieder geschlossen hatten, saßen einige Festbesucher und auch die Veranstalter noch in gemütlicher Runde beisammen.

Programm

Abwechslungsreiche Unterhaltung boten die Auftritte des Jugendorchesters des Musikvereins Altenheim, das von Yvonne Heitzmann dirigiert wurde, die Tanzgruppe der Trachtenkapelle, deren Auftritt von Malin Adam, Lea Piunno und Anna Fleckenstein einstudiert wurde und die Einrad-Fahrer des TuS Altenheim unter der Leitung von Madeline Moog und Mona Leibiger. Auch der Sängernachwuchs „Riedsternchen“ vom Gesangverein Altenheim, der von Annette Schröder dirigiert wurde, begeisterte.