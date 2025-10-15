Einkaufen und Gesellschaft genießen: Besucher strömen zum Herbstbummel in Altenheim

Ein voller Erfolg für die Veranstalter, aber auch ein interessanter und unterhaltsamer Zeitvertreib für die zahlreichen Besucher war der verkaufsoffene Samstag in Altenheim.
Acht Geschäfte und Einzelhändler aus der Vorderen Kirchstraße hatten bei strahlendem Sonnenschein am verkaufsoffenen Samstag bis 18 Uhr geöffnet und präsentierten nicht nur ihre Waren und Erzeugnisse, sondern auch ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken. Die Jugendabteilungen der Altenheimer Vereine sorgen mit gelungenen Vorführungen für willkommene Abwechslung und bekamen viel Beifall.