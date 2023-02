1 Kunden bezahlen in Oberndorf derzeit klassisch an der Kasse. Foto: Reimer

Es klingt wie Zukunftsmusik: Man packt seinen Einkauf in die Tasche und spaziert einfach aus dem Supermarkt. Die Produkte müssen nicht mehr an der Kasse gescannt oder bezahlt werden.















Oberndorf - Was nach Utopie klingt wird von Rewe deutschlandweit in drei Filialen getestet. Ist das bald auch in Oberndorf möglich?

In Köln, Berlin und München ist das System derzeit im Einsatz. In der bayerischen Landeshauptstadt, wo die Filiale im Dezember vergangenen Jahres eröffnet wurde, gibt es gar keine klassischen Kassen mehr. Der Checkout erfolgt automatisch, teilt die Rewe-Pressestelle auf Anfrage mit.

Kameras erfassen Kunden

So funktioniert es: Kunden melden sich mit der "Rewe Pick&Go App" an der Supermarktschranke an. Danach können sie das Smartphone wieder in die Tasche stecken und wie gewöhnlich einkaufen. Die Rechnung erscheint im Nachgang automatisch in der App. Die Bezahlung erfolgt per Paypal, Google Pay, Apple Pay oder Kreditkarte.

Damit das möglich ist, steckt in den Testmärkten eine Menge Technik. Mit Hilfe von Kameras und Gewichtssensoren in den Regalen werden die Kunden und die Artikel, die sie in ihre Tasche legen, erfasst. Die Kunden können anhand ihrer Skelettmerkmale unterschieden werden und bekommen vom System eine Nummer zugewiesen.

Jede Armbewegung wird verfolgt

"Jede Armbewegung beim Griff ins Regal wird als Aktion erkannt und bewertet: Greift die Kundin zu den Bananen oder stellt der Kunde einen Joghurt wieder zurück, all das wird erkannt", so die Pressestelle weiter. Biometrische Daten werden nicht gespeichert, versichert das Unternehmen. Wie viel die Umrüstung oder Errichtung einer Filiale mit dieser Technik kostet, verrät die Pressestelle nicht.

Derzeit werde das System "in belebten Stadtteilen deutscher Metropolregionen" getestet, so das Unternehmen. In der beschaulichen Neckarstadt dürfte es hingegen noch eine Weile dauern. Tests sind in Oberndorf derzeit nicht geplant. Die Betreiberin der Filiale in der Neckarstraße, Alexandra Frankenbach, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.