Einkaufen in Weil am Rhein: „Hallowiil“ in Weil am Rhein

Ein schaurig schönes Einkaufserlebnis für die ganze Familie steht am Donnerstag, 30. Oktober, von 16 bis 22 Uhr in Weil am Rhein auf dem Programm. Unter dem Motto „Hallowiil“ planen die Stadtverwaltung Weil am Rhein und die Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH (WWT) gemeinsam mit den ansässigen Einzelhändlern und Einkaufscentern eine Veranstaltung mit Begleitprogramm. Diese will auf den Weiler Einzelhandel aufmerksam machen und diesen stärken, heißt es in der Mitteilung der WWT.

Seit einigen Monaten bereits arbeitet das Team des Arbeitskreises „Hallowiil“ am Konzept. Ende Juli wurde der örtliche Einzelhandel, die Einkaufscenter, Banken, Apotheken und Gastronomie in Weil am Rhein und im Stadtteil Friedlingen von der Oberbürgermeisterin angeschrieben und um Teilnahme gebeten.

Abendshopping

Von 16 bis 22 Uhr wird ein Rahmenprogramm und Abendshopping entlang der Hauptstraße angeboten. Die Route: „Hallowiil“ führt ab dem Einkaufszentrum RheinCenter entlang der Hauptstraße und in der Innenstadt von der Friedensbrücke bis Altweil. Für die Geschäfte, die nicht direkt an der Route liegen, sind spezielle Veranstaltungspunkte in der Stadt denkbar, zum Beispiel am Sparkassenplatz, an denen sich das Angebot konzentrieren kann.

Die teilnehmenden Geschäfte sollen an diesem Tag bis 22 Uhr geöffnet sein, zum anderen soll es bereits ab 16 Uhr ein attraktives Rahmenprogramm für die ganze Familie geben, heißt es in der Ankündigung. Unter anderem ist ein Gewinnspiel geplant. Die Besucher sammeln an diesem Tag auf einem Stempelbogen in den teilnehmenden Geschäften so viele Stempel wie möglich und nehmen damit am Gewinnspiel teil. Es winken attraktive Preise.

Das „Hallowiilchen“

Eine zentrale Figur am „Hallowiil“-Event ist das „Hallowiilchen“. Es handelt sich dabei um einen kleinen Geist, den Kindergärten in Weil am Rhein speziell für diesen Anlass basteln und dem Einzelhandel zur Schaufensterdekoration zur Verfügung stellen. Rund 400 Hallowiilchen wollen die sieben teilnehmenden städtischen Kindergärten für die Veranstaltung basteln. Das Material hat die WWT den Kindergärten zur Verfügung gestellt. Außerdem erhält jedes Kind, das mitgebastelt hat von der WWT eine Belohnung. Diese Kindergärten basteln „Hallowiilchen“ und unterstützen das Projekt: evangelischr Kindergarten Eisenbahnstraße, O.M.A Kinderhaus/KITA Sonnenschein, die städtischen Kindertagesstätten „Haus der kleinen Stühle“, „Kleine Stühle II“, „Schwalbennest“ in Ötlingen csowie die städtische Kindertagesstätte Hand in Hand.

Vermarktung

Aktuell arbeitet die WWT an der Vermarktung des Events. Es werden Poster und Flyer entwickelt und auf www.einkaufen-in-weil.de gibt es schon bald die näheren Infos zur Veranstaltung, den teilnehmenden Geschäften und den begleitenden Aktionen. Außerdem werden sechs Werbebanner im Stadtgebiet aufgestellt, die auf die Veranstaltung hinweisen.

Schaufensterprämierung

Die teilnehmenden Geschäfte nehmen zu „Hallowiil“ an einer Schaufensterprämierung teil. Eine Jury aus Oberbürgermeisterin Diana Stöcker, sowie Klaus-Michael Effert und Uwe Jäkel (Arbeitskreis „Hallowiil“) sowie Daniela Heim (WWT) werden in der Zeit vom 16. bis 30.Oktober die Schaufenster der teilnehmenden Geschäfte besuchen und bewerten. Die drei am schönsten zu „Hallowiil“ dekorierten Schaufenster werden mit Preisen belohnt.

Mitmachen

An einer Teilnahme an der Veranstaltung „Hallowiil“ interessierte Geschäfte in Weil am Rhein und Friedlingen können sich noch bis zum 20. September bei der WWT anmelden und erhalten dort die näheren Informationen und Anmeldeunterlagen zur Veranstaltung.

Ansprechpartnerin ist Daniela Heim von der Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus Gesellschaft, E-Mil d.heim@w-wt.de.