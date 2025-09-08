Einkaufen in Weil am Rhein: „Hallowiil“ in Weil am Rhein

Stadt, Wirtschaftsförderung und Einzelhändler laden zum Einkaufserlebnis ein.
Ein schaurig schönes Einkaufserlebnis für die ganze Familie steht am Donnerstag, 30. Oktober, von 16 bis 22 Uhr in Weil am Rhein auf dem Programm. Unter dem Motto „Hallowiil“ planen die Stadtverwaltung Weil am Rhein und die Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH (WWT) gemeinsam mit den ansässigen Einzelhändlern und Einkaufscentern eine Veranstaltung mit Begleitprogramm. Diese will auf den Weiler Einzelhandel aufmerksam machen und diesen stärken, heißt es in der Mitteilung der WWT.