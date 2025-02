Einkaufen in Vollmaringen: Hand in Hand für neuen Nahversorger

Hand in Hand für neuen Nahversorger

Einkaufen in Vollmaringen

1 Vollmaringen hat mit Backwelt Broß wieder einen Nahversorger, Gebäude-Eigentümer Josef und Regina Krknjak (von rechts) und Ortschaftsratsmitglied Daniel Alber freuen sich über das Broß-Team. Foto: Alexandra Feinler

Aufatmen in Vollmaringen, denn nun können die Bürger und Vorbeikommende wieder im Nahversorger einkaufen: Wo 28 Jahre die Bäckerei Miller Produkte des täglichen Bedarfs anbot, sorgt nun das Team von Backwelt Broß für das 1800-Seelen-Dorf.









Vier Wochen ohne Einkaufsmöglichkeit im Ort, das hat so mancher Bürger gemerkt, weiß Hauseigentümer Josef Krknjak. Der Vollmaringer wurde oft angesprochen, was in die Räumlichkeiten kommt. „Wir hatten einige Interessenten, aber wir haben uns bewusst für einen Bäcker mit Nahversorgung entschieden“, erklärt Josef Krknjak.