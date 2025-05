Einkaufen in Vöhringen

1 Die Netto-Filiale in Vöhringen feiert Wiedereröffnung. (Symbolfoto) Foto: Kuster

Nachdem der Netto in Vöhringen, aufgrund von Umbaumaßnahmen, einige Zeit geschlossen war, kann ab dem 13. Mai dort wieder eingekauft werden. Zudem unterstützt das Unternehmen die Peter-Maffay-Stiftung mit einer besonderen Spendeninitiative.









Link kopiert



Die Netto Marken-Discount Filiale in der Maybachstraße 2 in Vöhringen feiert am Dienstag, 13. Mai, die Wiedereröffnung.