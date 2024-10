Einkaufen in Schramberg-Sulgen: Jetzt steht der Eröffnungstermin des Aldi-Markts

1 Beim neuen Aldi-Markt in Schramberg-Sulgen geht es in den Endspurt. Foto: Wegner

Über Jahre war gemunkelt worden, dass an der Stelle des Autohauses Hils ein Aldi-Markt entstehen soll. Doch erst nach einer positiven Auswirkungsanalyse konnte grünes Licht für das Projekt gegeben werden.









Planungs- und Bauphase sind demnächst vorbei, in wenigen Wochen steht die Eröffnung des neuen Aldi-Markts an der Schramberger Straße im Stadtteil Sulgen an. Geplant, so geht aus dem Gutachten der GMA aus dem Jahr 2016 zur Beurteilung des „großflächigen Einzelhandelsbetriebs“ ist eine Verkaufsfläche für Aldi von 1200 Quadratmetern.