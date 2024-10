Einkaufen in Schramberg: „Rothschicht“ eröffnet als Pop-up-Store

1 Michaela Roth (Zweite von rechts) mit OBin Dorothee Eisenlohr und den Vertretern der Wirtschaftsförderung im neuen Laden. Foto: Fritsche

Am Freitag eröffnet Manuela Roth aus Lauterbach in der Schramberger Fußgängerzone ein Ladengeschäft mit selbst gestalteter Mode.









Nach der kürzlich eröffneten Tansi Naturheilpraxis in Waldmössingen gibt es jetzt ein eine weitere von der Stadt Schramberg beim Start unterstützte Neugründung: Das Modegeschäft „Rothschicht“ in der Hauptstraße. „Urbane Mode, inspiriert vom Leben auf dem Land“, bietet Manuela Roth aus Lauterbach dort in ansprechender Ladenatmosphäre an. „Nachhaltig produzierte Mode, teils unter dem Thema Schwarzwald oder Landleben, Stadt-Land-Motive, moderne Schnitte für Damen und Herren, modern, zeitlos und humorvoll“, erläutert sie beim Vortermin am Mittwoch.