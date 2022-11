1 "Wir schließen" hieß es noch Ende September an der Tür des Netto-Markts in Sulgen. Nun wird die Filiale wieder eröffnet – von einem Getränkemarkt ist keine Rede mehr. Foto: Archiv Dold

Offenbar bleibt das Einkaufs-Angebot in Sulgen größer als gedacht: Der Netto-Markt in der Heiligenbronner Straße wird am kommenden Wochenende wieder eröffnet – von einem Getränkemarkt ist allerdings keine Rede mehr.















Schramberg-Sulgen - Ende September prangte noch die Information "Wir schließen" an der Eingangstür des Markts – mit einem Verweis auf die nächstgelegenen Filialen in Aichhalden oder Schramberg würden die Türen ab dem 8. Oktober geschlossen bleiben, war seinerzeit zu lesen.

Auf Nachfrage unserer Redaktion allerdings gab die Netto-Pressestelle andere Pläne preis: So handele es sich nicht um eine Komplettschließung, die Filiale würde vielmehr nach einer Renovierung der Räume als reiner Getränkemarkt wieder eröffnet. Nun steht diese Wieder-Eröffnung an – und die Pläne haben sich offenbar erneut geändert.

Inklusive Brantner

"Ein Weg, ein Einkauf, alles erledigt – natürlich bei Netto" wirbt der Konzern in einer Pressemitteilung, die am Donnerstagvormittag versendet wurde. Wie auch in den bundesweit mehr als 4280 Netto-Filialen fänden Kunden in Sulgen auf einer Verkaufsfläche von rund 550 Quadratmetern eine große Auswahl an frischem Obst und Gemüse, Brot- und Backwaren (Brantner-Filiale in der Vorkassenzone), Molkereiprodukten, Fleisch-und Wurstwaren sowie zahlreiche Drogerieartikel. Klingt nicht nach einem Getränkemarkt.

"Frische, Qualität und Regionalität"

Aktuell läuft eine Anfrage bei der Netto-Gruppe, weshalb sich die Pläne erneut geändert haben – solange dürfen sich die Kunden, wie es weiter heißt, von Montag bis Sonntag von 7 bis 20 Uhr "auf ein umfassendes Sortiment aus 5000 Artikeln mit Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität freuen".