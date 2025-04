Aldi in der Bahnhofstraße schließt, dafür kommt ein Drogeriemarkt in die Schiltachstraße.

Es ist schon seit Jahren immer wieder Stadtgespräch, dementiert wurden die Anfragen auf eine Eröffnung jedoch nie.

Doch jetzt wird deutlich: Drogerie-Filialist Rossmann will wieder eine Filiale in Schramberg eröffnen. Bereits zum Juli dieses Jahres sucht die größte Drogeriemarktkette Europas nämlich auf seiner Homepage Mitarbeiter für den neuen Standort in Schramberg.

Lesen Sie auch

Dabei wird die Drogeriekette in den einstigen „Charles-Vögele“-Markt in der Schiltachstraße 66 einziehen, in dem bis Mai 1999 dann Vögele-Nachfolger Miller & Monroe und anschließend bis im Juni 2024 Tedi seinen Sitz hatte.

Von 2005 bis 2019 hatte Rossmann schon einmal eine Filiale in Schramberg – in der Fußgängerzone Hauptstraße. Damals war der Mietvertrag ausgelaufen und nicht verlängert worden.

Eine Anfrage an das Unternehmen blieb bisher unbeantwortet.