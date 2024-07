Einkaufen in Schramberg: Der Wochenmarkt hat keine Lobby

1 Impression vom Schramberger Wochenmarkt (Archivbild) Foto: Archiv Schwarzwälder Bote

Wegen des zehnjährigen Bestehens-Fests des Naturpark-Chapters in der Innenstadt gibt es für den Wochenmarkt weder Platz beim Rathaus noch in der Fußgängerzone. Für einen anderen Standort sind die Händler aber nicht zu begeistern. Somit fällt der Markt aus. Solch eine Absage kann langfristig negativ sein, meint unser Autor.









Er ist für viele ein liebgewordenes Stückchen Schramberg: Der Wochenmarkt auf dem Rathausplatz. Ein Ort, an dem man am Samstagmorgen diejenigen trifft, die man gerne treffen will, um ein zu schwätzen, vielleicht in der Fußgängerzone einen Kaffee zu trinken und zu schauen, wer sonst noch alles so unterwegs ist. Ach ja, und nebenbei kann auch noch Frisches fürs Wochenende eingekauft werden.