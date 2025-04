Einkaufen in Schonach: Am Palmsonntag öffnen die Geschäfte

1 Den verkaufsoffenen Sonntag am Palmsonntag in Schonach sollte man sich nicht entgehen lassen, raten (von links) Andrea Heitzmann, Sonja Burger, Anja Ringwald, Carsten Schnürle, Arnold Kuner und der EHS-Vorsitzende Michael Dold Foto: Hans-Jürgen Kommert

Zum ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr lädt der Einzelhandel Schonach (EHS) am 13. April ein. Viele Geschäfte haben von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Vor Ort gibt es noch weitere Aktionen. So werden Werke von Klaus Ringwald gezeigt.









„Einkaufen nach Herzenslust, Essen und Trinken rund ums Dorf“ – so heißt es auch heuer wieder zu Beginn der Karwoche am Palmsonntag, 13.April. Das Warensortiment ist vielfältig und umfasst unter anderem die neue Frühjahrs- und Sommerkollektion für die komplette Familie, also Herren, Frauen und Kinder, Sportbekleidung, Textilien, Kurzwaren, Brillen, Schmuck, Deko- und Geschenkartikel, Bücher, Bikes und Handwerkskunst.