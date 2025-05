Im Lidl-Markt in Rottweil kommen am Donnerstagabend Kunden und Mitarbeiter gehörig ins Schwitzen. Das Kassensystem macht nicht mehr, was es soll. Und nun?

Einkaufen am Donnerstagabend im Lidl in der Stadionstraße in Rottweil: Der Wagen ist gut gefüllt, es geht zum Bezahlen an die Kasse – und dann das: Das Kassensystem muckt, die Mitarbeiterinnen sind ratlos.

Es stellt sich heraus: Bezahlen ist noch möglich – aber nur gegen Bares. Der Systemfehler, der da vorzuliegen scheint, sorgt außerdem dafür, dass auch die Leergutannahme und die Auszahlung nicht mehr funktioniert.

Der Umstand, dass für den Einkauf nun plötzlich Bargeld verlangt wird, sorgt für Turbulenzen bei den Kunden – denn schließlich hat mancher davon kaum mehr etwas im Geldbeutel. Kartenzahlung nutzen viele so gut wie immer.

Das Bargeld reicht nicht

So geht es auch einem Leser, der uns die Situation schildert. Er hatte nach Feierabend noch einiges zu besorgen. An der Kasse stellt sich dann heraus, dass für die neun Euro Bargeld, die er zusammenkratzt, einiges zurücklassen muss. Während er alles wieder an Ort und Stelle trägt, laden andere direkt an der Kasse die „überschüssigen“ Waren ab. Auch Produkte aus der Kühltheke sind darunter, frische Erdbeeren und vieles mehr.

Schließlich wird ein Sammeleinkaufswagen im Kassenbereich bereitgestellt. Das zwischenzeitlich angebrachte Schild an der Kasse, dass nur Barzahlung möglich ist, kommt für viele zu spät.

Systemfehler wohl auch anderswo

Die Mitarbeiterinnen hätten den Ladenschluss förmlich herbeigesehnt, berichtet der Leser. „Noch zwölf Minuten“, habe eine die Zeit angesichts der Ausnahmesituation heruntergezählt. Von dem Systemfehler, so ist vor Ort zu erfahren, seien wohl auch andere Filialen betroffen.

Unsere Nachfrage bei der Lidl-Pressestelle zum Ausmaß und der Hintergründen wird am Freitagnachmittag recht knapp beantwortet. Es sei zu einer „kurzzeitigen, technisch bedingten Beeinträchtigung“ gekommen, die direkt behoben werden konnte, so eine Sprecherin. In wie vielen Filialen dies der Fall war, bleibt unklar.

Ausgangsschranke im Supermarkt

In Sachen Kassensystem könnte sich im Lidl-Markt in Rottweil generell bald Neues tun. Lidl testet Medienberichten zufolge derzeit Checkout-Systeme mit Selbstbedienungskassen, bei denen am Ende eine Ausgangsschranke steht. Nur wer den Bon scannt, kann dann hinaus. Das System soll überall ausgerollt werden. In einigen Edeka-Märkten in der Region wird das Schranken-System bereits angewandt.

Bei den zunehmend verbreiteten Kassen zum Selbstscannen kommt man allerdings bei einem Ausfall auch mit Bargeld nicht weiter. Unser Leser hat sich dennoch vorgenommen, künftig ein paar mehr Notfall-Scheine in den Geldbeutel zu packen.