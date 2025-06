In Deißlingen gestürzt 90-jährige Rollstuhlfahrerin nach Unfall gestorben

Eine 90-Jährige ist am Freitagnachmittag mit ihrem elektrischen Rollstuhl in Deißlingen die Römerstraße in Richtung Ortsmitte heruntergefahren und dabei gestürzt. Einen Tag später erlag sie ihren Verletzungen im Krankenhaus.