Nach längerer Bauzeit und einigen Verzögerungen ist es nun soweit: Ein neuer Aldi-Markt und ein Fristo-Getränkemarkt haben ihre Türen auf der Saline geöffnet.















Nach einigen Verzögerungen haben die neuen Märkte von Aldi und Fristo nun auf der Saline ihre Türen geöffnet. Mancher Rottweiler fährt in diesen Tagen immer noch zum gewohnten Aldi hinter dem Kaufland-Markt – um dann festzustellen: Hier ist zu. Der Discounter ist Ende vergangener Woche in den mit 1100 Quadratmetern Verkaufsfläche deutlich größeren Neubau einige hundert Meter weiter umgezogen. Direkt daneben hat ein neuer Fristo-Getränkemarkt eröffnet – ein Faktor übrigens, der bei den Vorberatungen zum Projekt nicht so deutlich kommuniziert worden war. Der Aldi-Neubau zwischen Autohaus und Hornbach-Baumarkt war schon seit 2018 geplant und sollte eigentlich 2020 fertig sein. Allerdings musste die Zufahrt umgeplant werden, dann kamen Verzögerungen durch die Situation im Baugewerbe hinzu. Was mit dem alten Aldi-Standort geschieht, ist noch nicht bekannt.Foto: Otto

Planung läuft schon seit 2018