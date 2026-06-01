Einkaufen in Neubulach: Ist der Aldi endgültig vom Tisch?

Aldi zeigte Interesse, sich in Neubulach anzusiedeln. Dafür müsste ein Reitplatz weichen. Wir wissen, ob der Discounter kommt und, ob es einen Kompromiss mit dem Verein gibt.

Der Discounter signalisierte schon 2023 Interesse, sich in Neubulach anzusiedeln – und zwar im Gebiet „Auf der Strazel“, ganz genau auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins. Die Fläche, um die es geht, wird bereits seit Jahren an den Verein verpachtet. Momentan steht darauf der Springplatz. Schon vor zwei Jahren wurde nach einer Alternative für die Pferdefreunde gesucht, wo sie künftig reiten und ihre Turniere ausrichten können. In der Zwischenzeit hat sich einiges getan.

Eines ist klar: Aldi wird keinen Markt auf der angedachten Fläche in Neubulach eröffnen. „Der Investor hat der Stadt Neubulach offiziell eine Absage erteilt“, sagt der stellvertretende Bürgermeister Lars Dannenmann. Und weiter: „Aldi hat seine strategische Ausrichtung geändert und hier passt momentan der Markt in Neubulach nicht rein.“ Von Aldi ist auf Anfrage unserer Redaktion lediglich zu erfahren, dass unter anderem „standortspezifische Rahmenbedingungen“ Grund für diese Entscheidung im vergangenen Jahr waren.

Stadt sucht nicht aktiv

Dennoch tut sich auf der einst für Aldi angedachten Fläche etwas. Das Bebauungsplanverfahren für den Bereich „läuft und wird weiter betrieben“, sagt Dannenmann. An diesem Standort könnte sich die Stadt durchaus eine Entwicklung vorstellen, und deshalb werden die Planungen und Vorbereitungen auch weiter betrieben, wie der stellvertretende Bürgermeister ausführt. Auch wenn die Verwaltung derzeit nicht aktiv nach einem anderen Discounter oder Ähnlichem für diesen Standort sucht, möchte man „vorbereitet sein, falls sich eine Gelegenheit bietet, das Gebiet weiterzuentwickeln“. Das bedeutet für den Reitverein auf lange Sicht, dass dieser die Fläche, auf der jetzt der Springplatz steht, voraussichtlich verlieren wird.

Viel Verkehr und Lärm

Doch die Vorsitzende Silvia Schwenker ist optimistisch. Denn gemeinsam mit der Stadt wurde bereits eine Alternative gefunden – eine Fläche zwischen zwei Reithallen in Neubulach, die derzeit noch einem Landwirt gehört, aber dem Verein zur Verfügung gestellt wird. Sollte die Stadt diese Fläche einmal kaufen, könnten die Pferdefreunde dort neue Plätze bauen. Das Ziel des Vereins ist, sich komplett dorthin umzusiedeln. Denn durch den Edeka und den Netto, der derzeit mit einem Zelt in der Nähe der Reitplätze vor Ort ist, kommt es zu viel Verkehr und Lärm, der für die Pferde Stress bedeutet, wie Schwenker erzählt.

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An dem neuen Standort zu bauen, das wären allerdings „hohe Kosten, die auf uns zukommen“, sagt die Vorsitzende und ist sicher: „Wir brauchen gute Investoren.“ Denn alleine zwei neue Reitplätze kosten rund 200.000 Euro.

Wie jedes Jahr wird wieder ein Turnier ausgerichtet – doch dieses Mal als Premiere nur an einem statt zweier Tagen, am Sonntag, 21. Juni. Die Lärmproblematik für die Pferde durch die angrenzenden Märkte spielte in dieser Entscheidung ebenso eine Rolle. Es wird offizielle Prüfungen sowie einen Hindernisparcours und Ponyreiten geben.