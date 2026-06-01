Einkaufen in Neubulach: Ist der Aldi endgültig vom Tisch?

Aldi zeigte Interesse, sich in Neubulach anzusiedeln. Dafür müsste ein Reitplatz weichen. Wir wissen, ob der Discounter kommt und, ob es einen Kompromiss mit dem Verein gibt.
Der Discounter signalisierte schon 2023 Interesse, sich in Neubulach anzusiedeln – und zwar im Gebiet „Auf der Strazel“, ganz genau auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins. Die Fläche, um die es geht, wird bereits seit Jahren an den Verein verpachtet. Momentan steht darauf der Springplatz. Schon vor zwei Jahren wurde nach einer Alternative für die Pferdefreunde gesucht, wo sie künftig reiten und ihre Turniere ausrichten können. In der Zwischenzeit hat sich einiges getan.