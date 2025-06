Einkaufen in Klosterreichenbach

1 Der kleine Vergnügungspark war nur ein Teil des Pfingstmarkts und bei den Familien gefragt. Foto: Der Pfingstmontagsmarkt in Klosterreichenbach geht auf alte Marktrechte des Klosters zurück und hat eine lange Tradition. Und bis heute ist er bei Besuchern sehr beliebt.







Auch in diesem Jahr wurde der Pfingstmontagsmarkt in Klosterreichenbach zum absoluten Besuchermagnet. Bereits gegen 9 Uhr setzte in der Ortsmitte ein starkes Besucheraufkommen ein. Beigetragen hat sicherlich das trockene Wetter mit annehmbaren Temperaturen.