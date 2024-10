Einkaufen in Enzklösterle

1 Auch frische Lebensmittel, darunter beispielsweise Trauben, bietet Aaron Daubners Vater Michael seinen Kunden an. Foto: Heinz Ziegelbauer

„Aarons rollender Supermarkt“ kommt mittwochs nach Enzklösterle. Trotz widriger Umstände. Dabei bleibt es zumindest bis zum Jahresende.









Nach der Schließung des Lebensmittelgeschäfts „Landkauf“ an der Friedenstraße in Enzklösterle Ende August 2023 gab es im Heidelbeerdorf mit Ausnahme eines begrenzten Angebots in der örtlichen Bäckerei-Filiale kein Ladengeschäft mit einem kompletten Lebensmittelangebot mehr.