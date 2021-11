Handel in Villingen-Schwenningen will Shopping-Tour vereinfachen

1 Der Gewerbeverband Oberzentrum führt einen farbigen Armbändel ein, den Kunden nach dem einmaligen 2G-Nachweis erhalten und danach ohne Vorlage in den Läden einkaufen können. Foto: © Bihlmayerfotografie – stock.adobe.com

Mit einer Bändelaktion vereinfacht der Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH (WTVS) die Einkaufstour: Schon heute, Samstag, 27. November, ist das angekündigte Armband erhältlich, das als 2G-Nachweis in allen Läden gilt.















Villingen-Schwenningen - Als Reaktion auf die aufwendigen Kontrollanforderungen unter den geltenden 2G-Bedingungen im Handel habe der Gewerbeverband GVO mit der WTVS diese spürbare Erleichterung für den Einkaufsbummel auf den Weg gebracht: Alle Genesenen oder Geimpften, die an noch festzulegenden Ausgabestellen im Handel einen Nachweis vorlegen, erhalten als Kennzeichnung einen Bändel, teilt der GVO mit. Damit könne jeder dann ohne weitere Kontrolle in Villingen und Schwenningen bummeln gehen.

Überprüfung der Zugangsberechtigung erleichtert

Die aktuell geltenden Corona-Beschränkungen aufgrund hoher Inzidenzen machen es Handel und Kunden gleichermaßen schwer: Nur noch Genesene oder Geimpfte dürfen Geschäfte betreten, die nicht mit Waren des täglichen Bedarfs handeln. Für die Händler bedeutet das einen hohen Kontrollaufwand: So muss jeder, der einen Laden betritt, zunächst den Nachweis vorlegen, bevor ge­shoppt werden darf. Mit der Idee, Personen mit Impf- oder Genesungsstatus per farblichem Bändel zu kennzeichnen, um die Überprüfung der Zugangsberechtigung deutlich zu erleichtern, habe der GVO, namentlich Rainer Böck, Vorsitzender der Sparte Handel Villingen, sowohl bei seinen Händlerkollegen in Villingen und Schwenningen als auch bei der Stadtverwaltung offene Türen eingerannt. "Wir wollen, dass alles korrekt zugeht, aber wir wollen auch die Kunden und unser Personal entlasten", so Böck zur Motivation, diese Aktion anzustoßen.

Nutzung ist freiwillig und kostenlos

Ab Samstag, 27. November, sind die farbigen Bänder an mehreren Ausgabestellen im Handel in Villingen und Schwenningen gegen Vorlage eines Nachweises für Impfung oder Genesung zu haben. "Wir möchten betonen, dass die Nutzung dieser Bändel sowohl freiwillig als auch kostenlos ist", unterstreicht Böck, der die Aktion mit Unterstützung der WTVS und der städtischen Ämter in kürzester Zeit organisiert hat. Wichtig sei zudem, dass trotz eines Armbands die Ordnungsbehörden Nachweise stichprobenartig kontrollieren, um unberechtigten Nachahmungen vorn vornherein einen Riegel vorzuschieben.

Info: Ausgabestellen

Villingen: Benetton, Buchhaltestelle, Broghammer Man, Broghammer Women (beide Geschäfte), Drogerie Butta, Foto-Singer, Grießhaber (beide Geschäfte) Schuhhaus Kammerer, Heimathafen, Högermann & Kox, Happy Hölzle, Lederwaren Hügel, H & M, Morys Hofbuchhandlung, Sport Stähle, Vaude Store, Zoom

Schwenningen: Bettenhaus Schlenker-Kayser, Sport Müller (beide Geschäfte), Welzer Wohnraumlösungen, Modehaus Zinser, Casa Moda