Einkaufen in Balingen: Spielwarenladen Schlegel Toys schließt – das sagt der Inhaber

Mit Schlegel Toys verliert Balingen seinen Spielwarenladen in der Innenstadt. Inhaber Markus Schlegel erklärt die Hintergründe.
Dass Schlegel Toys keine Zukunft hat, war vor wenigen Wochen bekannt geworden. Von einem auf den anderen Tag war das Geschäft geschlossen worden, ein Schild verkündete das dauerhafte Aus. Die Fensterscheiben sind abgeklebt; dass die Gewerbefläche neu vermietet werden soll, prangt in großen Buchstaben außen am Laden. Inhaber Markus Schlegel meldet sich nun zu Wort, sagte unserer Redaktion, wie sehr ihn das Ende seines Ladens treffe.