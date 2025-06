Einkaufen in Balingen: Madison eröffnet im ehemaligen „Place to be“

1 Wo bis vor kurzem noch das Logo von „Place to be“ prangte, steht heute der Schriftzug von „Madison“. Foto: Marschal Am Donnerstag eröffnete „Madison“ auf der ehemaligen Verkaufsfläche von „Place to be“ eine weitere Filiale in der Balinger Friedrichstraße.







Der Leerstand im ehemaligen „Place to be“ währte nur wenige Wochen: Am hat „Madison“ eine weitere Filiale in der Friedrichstraße 12 eröffnet. Das Bekleidungsgeschäft ist schon seit vielen Jahren in der Balinger Einkaufsmeile angesiedelt: In der Friedichstraße 46, direkt am Marktplatz, betreibt die Madison Modevertrieb GmbH mit Sitz in Nagold bereits seit einigen Jahren eine Filiale. Erst im Dezember 2024 schloss das Unternehmen sein Outlet in der Friedrichstraße 56.