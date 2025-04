Einkaufen in Baiersbronn: HGV trifft mit „Frühlingserwachen“ ins Schwarze

Wegen langer Mängelliste Gemeinde drohte schon mit Abriss des Horrorhauses in Klosterreichenbach

Die erschreckenden Zustände in einem Wohnhaus im Baiersbronner Teilort Klosterreichenbach beschäftigen auch schon länger das Bauamt der Gemeinde. Selbst eine Zwangsräumung und ein Abriss des Hauses wurde schon angedroht. Was sagt Bürgermeister Michael Ruf zu all dem?