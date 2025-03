Trauer in Albstadt um Seniorchef der Rehfuss Drive Solutions Gerd Pfister war Unternehmer im Wortsinn

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein – diese Gabe hat Gerd Pfister, Seniorchef der Firma Rehfuss Drive Solutions, in seinen 76 Lebensjahren stets besessen. In der Nacht zum Donnerstag, dem Frühlingsanfang, ist der tatkräftige Weitblicker entschlafen.