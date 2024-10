Einkaufen in Albstadt: Ebingen hat wieder einen Woolworth

1 Die neue Woolworth-Niederlassung in der Ebinger Kientenstraße wird am Donnerstag, 31. Oktober, eröffnet. Foto: Kuster

Juristisch hat der neue Woolworth in der Ebinger Kientenstraße mit dem einstigen in der Sonnenstraße nichts zu tun.









Einst gab es eine Woolworth-Niederlassung in der Ebinger Sonnenstraße – am Standort des Alb-Centers – , aber die wurde vor Jahrzehnten aufgegeben. Jetzt ist Woolworth wieder zurück; am Donnerstag, 31. Oktober, eröffnet in der Kientenstraße 61, wo bis zur Insolvenz im Februar TTL ansässig war, ein neuer „Store“ mit altem Namen und über 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche – wie Woolworth ankündigt, wird Oberbürgermeister Roland Tralmer persönlich zugegen sein, wenn sich um 9 Uhr die Türen öffnen.