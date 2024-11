Einkaufen im Internet: Kauf auf Rechnung - statt Paypal und Co. beim Online-Shoppen

Einkaufen per Mausklick ist beliebt. Fürs Bezahlen gibt es reichlich Möglichkeiten. Doch die Menschen setzen bei größeren Beträgen aus bestimmten Gründen vor allem auf einen Weg.

Frankfurt/Main - Der Online-Handel ist einfach und beliebt: Mit wenigen Klicks ist der digitale Warenkorb gefüllt und die gewünschten Artikel kommen per Versand. Fürs Bezahlen nutzen die Menschen in Deutschland vor allem die Dienstleistungen des US-Unternehmens Paypal. Das gilt allerdings nicht für höhere Beträge ab 1.000 Euro, wie eine Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Verivox ergab: Bei solchen Summen ist der Kauf auf Rechnung die mit Abstand bevorzugte Variante der Internet-Shopper.

Gut ein Drittel (32,4 Prozent) der 1.000 Befragten bevorzugt nach den Angaben bei einem so hohen Warenwert den Rechnungskauf. Paypal wäre bei einem Online-Kauf ab 1.000 Euro für jeden Fünften (19,7 Prozent) erste Wahl, die Zahlung mit Kredit- oder Debitkarte folgt dahinter mit 15,1 Prozent.

Lesen Sie auch

"Beim Rechnungskauf gehen die Kundinnen und Kunden nicht in Vorleistung. Sie können die gelieferte Bestellung in Ruhe prüfen und bezahlen nur, was sie auch wirklich behalten möchten", ordnet der Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH, Oliver Maier, ein. "Das schätzen die Verbraucher, insbesondere bei hochpreisigen Waren."

Kauf auf Rechnung gilt als besonders sicher

Dazu kommt: "Je höher der Einkaufswert, desto wichtiger ist der Sicherheitsaspekt – und im Hinblick darauf genießt der Kauf auf Rechnung bei den Menschen das größte Vertrauen", wie Maier erläutert.

Danach gefragt, für wie sicher die Umfrageteilnehmer unterschiedliche Bezahlverfahren beim Online-Shopping einschätzen, erhielt der Rechnungskauf mit Abstand am häufigsten die bestmögliche Bewertung: Mehr als die Hälfte aller Teilnehmer (rund 54 Prozent) schätzt die Zahlung auf Rechnung als "sehr sicher" ein. Paypal folgt auf dem zweiten Platz mit knapp 35 Prozent, danach die Lastschrift mit gut 29 Prozent.

Paypal bei kleineren Beträgen am beliebtesten

Bei kleineren Einkaufsbeträgen hingegen ist Paypal mit großem Abstand das beliebteste Zahlungsmittel. Fast die Hälfte (47,5 Prozent) der Befragten würde eigenen Angaben zufolge einen Online-Einkauf in Höhe von 25 Euro am liebsten per Paypal bezahlen. Alle anderen abgefragten Zahlverfahren - darunter auch Apple Pay und Google Pay, Sofortüberweisung und Ratenzahlung - sind bei diesem Warenwert wesentlich seltener erste Wahl.

Auch bei einem Online-Einkauf in Höhe von 100 Euro liegt Paypal vorn. Vier von zehn Befragten (40,1 Prozent) würden sich bei einem Warenwert in dieser Höhe beim Shopping im Internet für den US-Zahlungsdienst entscheiden. Der Kauf auf Rechnung wäre in dieser Preisklasse für gut ein Fünftel (21,4 Prozent) der Befragten erste Wahl, knapp 17 Prozent würden zum Bezahlen ihre Kredit- oder Debitkarte nutzen.

Bei kleineren Beträgen gehe es den Verbraucherinnen und Verbrauchern vor allem darum, dass die Bezahlung möglichst schnell und einfach abgewickelt werde, analysiert Verivox-Geschäftsführer Maier. Dann müsse sich der Kunde nach Erhalt der Ware nicht noch um die Überweisung des ausstehenden Betrages kümmern.