Einkaufen am Titisee: Diese Geschäfte haben auch sonntags geöffnet

Während in Baden-Württemberg sonntags meist die Rollläden unten bleiben, haben einige Geschäfte in der Region fast das ganze Jahr geöffnet – sogar an Ostern.

Was in Deutschland oft als Luxus gilt, ist in vielen Ländern Alltag: geöffnete Geschäfte am Sonntag. In Irland, Schweden oder den Niederlanden ist das selbstverständlich. In Baden-Württemberg dagegen sind verkaufsoffene Sonntage selten. Doch auch in der Region gibt es Ausnahmen – mit Läden, die fast 365 Tage im Jahr geöffnet haben. Welche das sind und warum dort spezielle Öffnungszeiten gelten – wir haben nachgefragt.

In staatlich anerkannten Kur- und Erholungsorten dürfen bestimmte Verkaufsstellen nach dem Gesetz über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg an höchstens 40 Sonn- und Feiertagen im Jahr öffnen. Die Öffnungszeit ist dabei auf maximal acht Stunden begrenzt.

Voraussetzung ist, dass die Geschäfte ein für den Reiseverkehr typisches Sortiment anbieten. Dazu gehören unter anderem Artikel für den Reisebedarf, Sport- und Badeartikel sowie Devotionalien – also Gegenstände der religiösen Verehrung und der privaten Andacht. Oder es müssen Waren im Angebot sein, die für den jeweiligen Ort charakteristisch sind, etwa Souvenirs.

Die Ausnahme des Ladenöffnungsgesetzes

Discounter, Drogeriemärkte oder Bekleidungsgeschäfte haben daher auch in solchen Kurorten weder an Sonn- noch an Feiertagen geöffnet. Doch in welchen Kurstädten kann man auch nach einem gelungenen Ausflug noch das ein oder andere Souvenir erwerben?

Unter die Ausnahme des Ladenöffnungsgesetzes fallen beispielsweise Städte wie Bad Wildbad und Triberg. Aber auch die Geschäfte an einer ganz bestimmten See-Promenade haben fast das ganze Jahr über geöffnet – am Titisee.

Die durchgehende Öffnung der Verkaufsstellen für den Standort Titisee sei von großer Bedeutung, erklärt die Stadt auf Nachfrage. „Gerade an Sonn- und Feiertagen verzeichnen wir ein großes Gästeaufkommen“, so ein Mitarbeiter des Bereichs Wirtschaft.

Da Gäste auch an Sonn- und Feiertagen Andenken an den Titisee kaufen wollten, werde erwartet, dass die Geschäfte auch dann geöffnet seien. Und natürlich seien diese Umsätze für die Händler am Titisee und auch für die Stadt Titisee-Neustadt von wirtschaftlicher Bedeutung.

Die erweiterten Öffnungsregelungen gelten laut der Stadt jedoch nur für Geschäfte am Titisee selbst, nicht für die in der Innenstadt von Neustadt. Neustadt sei kein Kurort und habe daher nicht das gleiche touristische Aufkommen wie Titisee.

Fast 365 Tage im Jahr geöffnet

An welchen 40 Sonn- und Feiertagen im Jahr genau die Geschäfte in Titisee geöffnet haben, erklärt Monica Kropp vom Souvenir- und Modeaccessoiregeschäft „Mein Style – Die Schafkugel“: „Eigentlich haben wir in Titisee 365 Tage im Jahr geöffnet.“ Nur wetterbedingt, wenn der Andrang nicht so groß sei, würden die Läden geschlossen. Das komme eher im Winter vor.

Auch bei Gutscher Schwarzwälder Spezialitäten wird der Schwarzwälder Schinken eigentlich immer verkauft, stellt ein Mitarbeiter der Filiale „Seeladen“ fest – an nahezu jedem Sonn- und jedem Feiertag.

Sogar an Ostern. „Ja, wir haben durchgehend geöffnet – auch an Ostern“, bestätigt Kropp.