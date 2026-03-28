Einkaufen am Titisee: Diese Geschäfte haben auch sonntags geöffnet

Während in Baden-Württemberg sonntags meist die Rollläden unten bleiben, haben einige Geschäfte in der Region fast das ganze Jahr geöffnet – sogar an Ostern.
Was in Deutschland oft als Luxus gilt, ist in vielen Ländern Alltag: geöffnete Geschäfte am Sonntag. In Irland, Schweden oder den Niederlanden ist das selbstverständlich. In Baden-Württemberg dagegen sind verkaufsoffene Sonntage selten. Doch auch in der Region gibt es Ausnahmen – mit Läden, die fast 365 Tage im Jahr geöffnet haben. Welche das sind und warum dort spezielle Öffnungszeiten gelten – wir haben nachgefragt.