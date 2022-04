1 Die Menschen strömten – zumeist unmaskiert – trotz Schnees und Kälte zum verkaufsoffenen Sonntag nach Schwenningen. Foto: Heinig

Die Hoffnung vor allem der Gewerbetreibenden, aber auch all jener, die es lieben, an einem Sonntag mit der ganzen Familie entspannt einkaufen zu gehen, wurden beim verkaufsoffenen Sonntag in Schwenningen nicht enttäuscht. Vor allem zwischen Hocken- und Muslenplatz ging es hoch her.















VS-Schwenningen - Corona war gestern! Am Tag eins der Lockerungen aufgrund des von der Bundesregierung ausgesetzten Infektionsschutzgesetzes war bei den Besuchern deutlich Erleichterung wahrzunehmen.

Manche tragen die Maske weiterhin

Auch wenn hier und da noch Bürger vor allem inner- aber auch außerhalb der Ladengeschäfte mit Maske unterwegs waren, so bestimmten die Mund- und Nase-Verhüllungen nicht länger das Stadtbild. "Ich möchte mich trotzdem schützen", argumentierte eine Mutter mit ihrer erwachsenen Tochter. Ob nun mit oder ohne Corona-Schutzmaßnahmen – auch der Abstand war am Sonntag kein Thema mehr – die Menschen genossen, dass sie wie zuletzt im November 2019, wieder an einem Sonntag durch die geöffneten Geschäfte und über den Jahrmarkt bummeln konnten, der im Stadtbezirk Schwenningen seit Jahren als der für die Aktion notwendige Anlass herhält.

Externer Dienstleister macht seine Sache gut

Erstmals zeichnete für die Auswahl und die Standorte der fahrenden Händler nicht die Stadtverwaltung, sondern das externe Unternehmen "ARGE Märkte und Veranstaltungen" verantwortlich. Und das, so der Eindruck, hat seine Sache gut gemacht.

Auch das Wetter spielte einigermaßen mit. Obgleich bei Neuschnee und Temperaturen um den Nullpunkt an einen Kaffee oder ein Eis im Straßencafé nicht zu denken war, blieb es am Sonntag trocken und angesichts der allerorts liebevoll dargebotenen Frühjahrsprodukte konnte man die aktuellen Sorgen für ein paar Stunden vergessen. Nicht nur im Innenstadtbereich rund um die schon seit Freitag geöffneten Jahrmarktbuden mit gebrannten Mandeln und Zuckerwatte, Bürsten, Tischdecken, Dekorationsartikel für Ostern, Schmuck, T- und Sweatshirts und vieles mehr, gab es dabei einiges zu entdecken. Das Fahrrad-Center Singer feierte ein Frühlingsfest und präsentierte sein mit Rädern aller Art gut gefülltes Lager, im Bettenhaus Schlenker-Kayser in der Dauchinger Straße machten Bettwäsche und Handtücher im Frühlings- und Sommerlook Lust auf die warme Jahreszeit und im Einrichtungshaus Würthner konnte man sich in neue Outdoor-Möbel verlieben.