2 Großer Andrang herrschte beim Warentauschtag in der Hechinger Stadthalle. Vieles, was abgegeben wurde, fand neue Eigentümer. Foto: Stopper

Die Zeiten werden schwieriger, das war auch beim Hechinger Warentauschtag zu spüren. Noch vor Ende der Veranstaltung herrschte auf einigen Tauschtischen Leere, so viel Sachen wurden von den zahlreichen Besuchern mitgenommen.















Link kopiert

Hechingen - Vasen, Kleidung, Schuhe, Geschirr, Bücher, Bilderrahmen, Spielsachen – zu tausenden haben solche und andere Sachen am Samstag in der Hechinger Stadthalle die Besitzer gewechselt. Schon zum Auftakt morgens um 9 Uhr herrschte ein enormer Andrang. Die Halle war schnell wuselig voll. Die einen trugen kartonweise ausgediente Sachen von ihrem Dachboden oder Keller in die Halle. Vieles blieb nicht lange auf den Tauschtischen liegen, sondern wurde umgehend von den neuen Besitzern wieder aus der Halle getragen.

Veranstalter neben Bunter Liste und SPD war auch der Arbeitskreis Asyl. Und die vielen ukrainischen Frauen, die hier betreut werden und Deutsch lernen, engagierte sich an diesem Tag besonders. Sie hatten viele Kuchen gebacken, bewirteten die Gäste und halfen insgesamt auch in der Organisation mit. An die 80 Helfer und Helferinnen waren im Einsatz, um den Antransport der Autos draußen vor der Halle zu organisieren, Sachen rein- und rauszutragen und an den Tischen Ordnung zu halten.

Stimmung war ernster als früher

Was den Veranstaltern auffiel: Die Stimmung war etwas ernster als in früheren Zeiten, als auch viele einfach so durchschlenderten um mal zu schauen, ob ihnen was gefällt. Viele Familien schauten ganz zielgerichtet nach Gebrauchsgegenständen für Küche oder Kinderzimmer, oder nach Second-Hand-Kleidung. Die Chance, hier kostenlos etwas zu finden, was man braucht, motivierte viele. Schön war auch, dass am Bücherstand immer reges Gedränge herrschte. Dass die Bücher, die aus dem Regal aussortiert wurden, nicht einfach im Papiermüll landen, mag manchen getröstet haben.

Zufriedenheit bei den Organisatoren

Bei den Veranstalter um Cheforganisatorin Almut Petersen herrschte am Ende Zufriedenheit. Vieles, was zwar noch gut erhalten ist, aber nicht mehr gebraucht wird, wäre sonst wohl auf dem Müll gelandet. Und viele, für Shoppen aus Lust und Laune längst nicht mehr erschwinglich ist, freuten sich an diesem Tag über Neuerwerbungen. Und zufrieden sein konnte man auch auf die sehr gute Organisation einer Veranstaltung, die mit einem Massenandrang fertig werden musste.