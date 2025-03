Einigung bei Sondierungen: Es droht eine Rückkehr der Methode Merkel

1 Die vier Parteichefs von CDU, CSU und SPD verkündeten die Einigung am Samstagnachmittag. Foto: dpa/Michael Kappeler

Die Sondierungen zwischen CDU, CSU und SPD sind erfolgreich abgeschlossen. Jede Seite musste Zugeständnisse machen – gleichzeitig scheint sich eine ungute Tradition früherer großer Koalitionen fortzusetzen, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.









Link kopiert



Am Samstagnachmittag war es so weit: Sichtlich erleichtert trat CDU-Chef Friedrich Merz in Berlin vor die Presse und verkündete eine Einigung bei den Sondierungsgesprächen. Neben ihm standen die SPD-Parteichefs Lars Klingbeil und Saskia Esken sowie der CSU-Vorsitzende Markus Söder.