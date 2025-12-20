Einiges zu entdecken: Das waren die Höhepunkte des Wolfacher Kuchenmarkts

1 Die heiß erwartete Marktmeile in der Wolfacher Innenstadt war auch schon tagsüber breit besetzt. Foto: Lupfer Wer mit offenen Augen über die Marktmeile in der Wolfacher Innenstadt lief, konnte mancherlei entdecken.







Link kopiert



Kleidung, Gewürze, Bürsten, Küchengeräte, Reinigungsmittel – was das Herz eines Jahrmarktbesuchers begehrt, ist auf dem Wolfacher Kuchenmarkt natürlich zu finden. Doch im Mittelpunkt standen, wie sollte es anders sein, auch am Donnerstag die namensgebenden Backwaren: Körbeweise karrten die Bäcker der Umgebung den ganzen Tag über frisch gebackene Spitzwecken in die Verkaufshütten. Was es mit den Spitzwecken auf sich hat, verriet den gespannt lauschenden Kindern und auch den umstehenden Erwachsenen am Nachmittag Bernd Schillinger als Wolfacher Spitzwecken-Bäcker. Und natürlich gab es eine Kostprobe für die Jüngsten obendrein.