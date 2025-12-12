Einiges ist schon realisiert: Was sich die Bürger für Holzhausen wünschen

Zur letzten Ortschaftsratssitzung im alten Jahr kommt auch die Stadtspitze von Sulz nach Holzhausen – und sie nimmt einige Anregungen mit.
Der Ortschaftsrat hatte zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr eingeladen, und gut ein Dutzend Bürger nutzten die Gelegenheit, in der Bürgerfragestunde ihre Anliegen auch der Stadt zu unterbreiten, denn Bürgermeister Jens Keucher und der erste Beigeordnete Hans- Peter Fauser aus Sulz waren mit anwesend. Für Keucher war der Besuch ein Anliegen, bei dem er auch seinen Dank an den Ortschaftsrat aussprach für die Bereitschaft dieses Ehrenamt zu übernehmen, das auch Verpflichtung bedeute.