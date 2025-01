Einiges Burladingen: Kein Parteiengezänk um Mahnwache

1 Die Mahnwächter von Burladingen kommen aus unterschiedlichen Parteien und ziehen für die Demokratie jeden zweiten Mittwoch an einem Strang. Foto: Rapthel-Kieser

Wenn es um die Demokratie, die Vielfalt und Toleranz geht, sind sich die Fraktionen im Burladinger Gemeinderat einig. Sie zeigen gemeinsam jeden zweiten Mittwoch bei der Mahnwache Flagge.









Wir wollten wissen, warum es in der Fehlastadt etwas anders läuft, als in Hechingen und Balingen, wo sich unlängst ob eines Aufrufes zu Demonstrationen und Kundgebungen die Parteien zerstritten. In Balingen hatten SPD und Grüne zur Kundgebung aufgerufen. CDU, Freie Wähler und FDP winkten ab und nahmen nicht teil. Auch in Hechingen, als vor einigen Tagen über 400 Teilnehmer friedlich dem Aufruf zu einer Demonstration gegen rechts folgten, scherte die CDU aus, obwohl sie ein Jahr davor noch selber zu einer solchen Kundgebung eingeladen hatte. Da taten sich mitten im Wahlkampf schon in kleinen Städten im Zollernalbkreis die Gräben auf.