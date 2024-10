1 Der Komet Tsuchinshan-Atlas, von Heumaden aus durch ein Teleskop fotografiert Foto: Martin Handel

Martin Handel gelang es, das Himmelsobjekt Tsuchinshan-Atlas am Sonntagabend durchs Teleskop zu fotografieren. Experten erklären, dass der Komet unter günstigen Umständen bis Ende nächster Woche mit bloßem Auge entdeckt werden kann.









Link kopiert



„Heute Abend, kurz nach Sonnenuntergang war bei einigen Wolkenlücken der Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-Atlas) von Calw aus auch mit dem Fernglas bei noch relativ hellem Himmel am Westhorizont erkennbar“, schreibt Martin Handel in einer E-Mail an unsere Redaktion.