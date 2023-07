Nach einer ereignisreichen Saison in der Landesliga verpasste der SV Dotternhausen den Klassenerhalt und spielt nun künftig wieder in der Bezirksliga. Den Spielerkader konnte der SV Dotternhausen nun größtenteils zusammenhalten.

Die Grün-Weißen verlassen haben Pascal Eith, Kevin Bosch und Fabio Müller, welche zur Landesligasaison gekommen sind und sich künftig in der Kreisliga A präsentieren. Sie schließen sich wieder der SGM Gruol/Erlaheim an, wo sie bereits vorher gespielt haben.

Hertrich geht nach Straßberg

Der 21-jährige Dotternhausener Connor Hertrich möchte sich weiter in der Landesliga beweisen und versucht sein Glück beim TSV Straßberg. Felix Schmidberger möchte etwas kürzer treten und wechselt zu Aufsteiger TG Schömberg. Schmerzhaft trifft die Dotternhausener der temporäre Abgang von Abwehr-Hüne Robin Lorch, der nun ein Jahr studienbedingt nach Landsberg am Lech muss und für die kommende Saison nicht zur Verfügung steht.

Die Verantwortlichen um das Vorstandsduo Ritter/Stutz, Abteilungsleiter Markus Müller, das Trainergespann mit Fabio Gallinaro (1. Mannschaft), Andi Neher und Martin Seifriz (beide Co), haben in den letzten Monaten den Markt beackert und auch perspektivische Ideen umgesetzt. So stoßen junge hungrige Spieler zu den Kickern am Fuße des Plettenbergs, die über großes Entwicklungspotenzial verfügen. Ein Großteil wurde in der Jugend der TSG Balingen ausgebildet.

Viele Spieler in Balingen ausgebildet

Angreifer Philipp Max kommt vom SV Heselwangen. Vom SV Tieringen stößt Nico Zirn zur Gallinaro-Elf und bringt sich ebenfalls im Offensivbereich mit ein. Gleich zwei Spieler wechseln vom TSV Frommern zu den Grün-Weißen. Dies sind Jan Glöckler (Mittelfeld) und Thomas Geiger (Defensives Mittelfeld). Auch Defensivstratege Luis Strobel, der aus der U19 der TSG Balingen kommt, schließt sich dem SVD an. Kuriosität am Rande: die älteren Brüder von Geiger und Strobel kicken bereits in Dotternhausen. Von der eigenen Perspektiv-Elf werden die Eigengewächse Felix und Max Thäsler sowie Julian Häring im Bezirksliga-Kader ihre Chance bekommen.

Los geht die Saison-Vorbereitung am Freitag, 7. Juli. Der traditionsreiche Oberhohenbergpokal findet am dritten Juli-Wochenende in Zepfenhan statt, wo die Grün-Weißen ein Wörtchen um den Turniersieg mitreden wollen.