Schon wieder Stromausfall in Freudenstadt

1 Ein Strommast vor blauem Himmel – schon wieder gibt es einen Stromausfall in Freudenstadt. (Symbolfoto) Foto: Soeren Stache/dpa/

Nur einige Tage nach einem größeren Stromausfall sind am Donnerstagmorgen wieder einige Haushalte von einem Stromausfall in Freudenstadt betroffen.









„Seit 5.55 Uhr kein Strom“, meldete einer der ersten Nutzer von „Stoerungsauskunft.de“ den Stromausfall in der Alfredstraße in Freudenstadt. In der Facebook-Gruppe „Freudenstadt & Umgebung News“ informierte Andreas M.: „Stromausfall im Bereich Kienberg“.